曹桓榮爆花媽六小福收雲豹政治獻金 邱俊憲：惡意指涉
國民黨高雄立委參選人曹桓榮今（21）日指出，「北有雲豹小公主，南有雲豹六小福」雲豹能源旗下子公司政治獻金集中捐給新潮流系的花媽六小福，且雲豹集團在高雄有多起綠能案，除了拿下台船太陽能光電，農田水利會甚至將路竹區下社埤、三爺埤等供做太陽能板，曹桓榮認為六小福、農田水利會都有必要說清楚和雲豹之間的關係，避免不當政商連結，民進黨高雄市議員邱俊憲認為這是惡意指涉。
記者鄭婷襄／高雄報導
曹桓榮指出，他查閱監察院資料後發現，雲豹集團在高雄布局極深，母公司雲豹能源給新潮流立委賴瑞隆100萬，近二次選舉更透過旗下子公司京承能源、辰宇能源給民進黨籍議員政治獻金，分工巧妙，京承能源的政治獻金只給李柏毅、高閔琳、何權峰、邱俊憲、簡煥宗、許乃文等花媽六小福，辰宇能源給海派及其他新潮流議員，真正做到了派系平衡、兩頭兼顧。唯一重複的是李柏毅，雲豹兩家子公司都有拿政治獻金給他。
曹桓榮表示，從政治獻金流向來看，雲豹果然是高雄新潮流系的大金主，投資眼光也很精準，現在花媽六小福裡高閔琳、許乃文兩人手裡掌握政治決策權，如果不說清楚和雲豹的關係，難道不會引來外界質疑嗎？要選立委的李柏毅也是一樣，別人只能拿一份，他卻兩家子公司都拿，未來立委要監督能源政策，是否也應該釐清和雲豹的關係？對此，民進黨高雄市議員邱俊憲僅以16字回應「依法申報、光明磊落、惡意指涉、何患無辭」。