強打中年／對劉俊豪來說　這可能是最難過的七夕情人節

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不過職棒強度的確不同，他在6月遇到小低潮，調整過後，又因感冒下二軍調養，如今都在二軍，近期也是打擊再度遇到小危機，連續2場都沒有安打，或許是場外事件影響心情，但對劉俊豪來說，卻也讓球團形象受損。
根據《NOWnews今日新聞》報導，劉俊豪日前在公眾IG帳號用摯友發限時動態辱罵三字經，並且還透過現任女友轉發，加上前女友也指證交往期間劈腿富邦實習防護員，引發爭議。
劉俊豪經紀公司也早就發表聲明，第一時間就表示：「感謝蕭女士及蕭小姐對劉俊豪多年的照顧與幫助，能夠實現打職棒的夢想，劉俊豪至今仍然心懷感激。日前劉俊豪因自己在球場表現不盡理想，心情低落下把蕭女士的關心解讀成騷擾，而在社群平台上出現情緒性用語，對蕭女士及蕭小姐造成傷害，劉俊豪深感抱歉與懊悔，除再次向蕭女士及蕭小姐致歉，也尊重對方後續處置方式。對於個人私領域事情處理失當，造成富邦悍將球團困擾，劉俊豪也鄭重向球團致歉，並坦然接受球團相關處份。劉俊豪對個人不成熟的行為造成紛擾，再次表達最深的歉意，也感謝各界關心與指教。」
富邦球團則是祭出隊規處置，而劉俊豪事件，也讓不少球迷感到訝異，「好不容易拚到職棒，卻因這樣的花邊影響球員生涯，真的是得不償失」。不過值得注意的是，富邦昨日一口氣簽下10位新秀，「長江後浪推前浪」、「江山代有才人出」，對劉俊豪而言，首先必須先回到一軍，趕快振作，才有機會不被淘汰。