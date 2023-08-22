劉俊豪遭爆劈腿陷官司！「他的女神」啦啦隊慈妹發聲了：讓子彈飛

強打中年／對劉俊豪來說　這可能是最難過的七夕情人節

▲富邦悍將劉俊豪被前女友指控劈腿、辱罵母親遭控告後，將度過難忘的七夕情人節。（圖／富邦悍將球團提供）
▲富邦悍將劉俊豪被前女友指控劈腿、辱罵母親遭控告後，將度過難忘的七夕情人節。（圖／富邦悍將球團提供）

文/專欄作家強打中年

一年一度的七夕情人節又到了！你會怎麼過？要跟女友出去慶祝，還是準備好挑選七夕情人節禮物給對方？無論如何，這對富邦悍將內野手劉俊豪來說，可能是最難過的七夕情人節，因為他近期在二軍打擊狀況不佳，加上遭到前女友母親提告，未來能否再上一軍？也令人擔心。

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提到劉俊豪，他為了感念「徐總」徐生明的「美濃十年計畫」，才重新打響美濃少棒名號，可惜中職選秀2度叩關都落選，最後富邦遞出橄欖枝，才讓他順利以自主培訓方式加盟，而他也很爭氣，去年第一次上一軍就敲安，今年劉俊豪更是春訓就從一軍出發，還多次扮演球隊驚奇功臣。

不過職棒強度的確不同，他在6月遇到小低潮，調整過後，又因感冒下二軍調養，如今都在二軍，近期也是打擊再度遇到小危機，連續2場都沒有安打，或許是場外事件影響心情，但對劉俊豪來說，卻也讓球團形象受損。

▲富邦悍將劉俊豪跟啦啦隊慈妹合比愛心，讓不少粉絲看得十分有趣。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將劉俊豪跟啦啦隊慈妹合比愛心，讓不少粉絲看得十分有趣。（圖／富邦悍將提供）
根據《NOWnews今日新聞》報導，劉俊豪日前在公眾IG帳號用摯友發限時動態辱罵三字經，並且還透過現任女友轉發，加上前女友也指證交往期間劈腿富邦實習防護員，引發爭議。

劉俊豪經紀公司也早就發表聲明，第一時間就表示：「感謝蕭女士及蕭小姐對劉俊豪多年的照顧與幫助，能夠實現打職棒的夢想，劉俊豪至今仍然心懷感激。日前劉俊豪因自己在球場表現不盡理想，心情低落下把蕭女士的關心解讀成騷擾，而在社群平台上出現情緒性用語，對蕭女士及蕭小姐造成傷害，劉俊豪深感抱歉與懊悔，除再次向蕭女士及蕭小姐致歉，也尊重對方後續處置方式。對於個人私領域事情處理失當，造成富邦悍將球團困擾，劉俊豪也鄭重向球團致歉，並坦然接受球團相關處份。劉俊豪對個人不成熟的行為造成紛擾，再次表達最深的歉意，也感謝各界關心與指教。」

富邦球團則是祭出隊規處置，而劉俊豪事件，也讓不少球迷感到訝異，「好不容易拚到職棒，卻因這樣的花邊影響球員生涯，真的是得不償失」。不過值得注意的是，富邦昨日一口氣簽下10位新秀，「長江後浪推前浪」、「江山代有才人出」，對劉俊豪而言，首先必須先回到一軍，趕快振作，才有機會不被淘汰。

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