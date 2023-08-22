情人節禮物Top 6揭曉！送巧克力最保險　最雷禮物是這組：會炸毛

我是廣告 請繼續往下閱讀
說到情人節就會想到「巧克力」，不少網友提及「情人節送禮巧克力絕對會是首選」，並且直呼各個品牌推出的造型巧克力禮盒「太可愛了啦！情人節收到會開心死」，更補充說明送食物就不怕有禮物不實用的問題，因此「甜點糕餅」也是不錯的選擇，吃巧克力或甜食都能讓心情變好，單價又相對親民，若是想要更能夠表達自己的心意，自行DIY製作也很簡單，是學生或是小資族送禮的好選擇。
而送「花卉」則可以滿足眾多女孩在意的儀式感，就有女性網友直言「收到美美的花，哪個女生不會開心呢」，現今花卉的選擇種類也愈來愈多，除了常見的鮮花之外，還有能夠保存做紀念的乾燥花、永生花等，推薦「乾燥花可以放得比較久，而且現在都做的超美的」，另外還能以花卉搭配其他另一半會喜歡的物件，像是香氛、玩偶等做成專屬花卉禮盒，同時兼顧浪漫與實用性，更顯用心。
「旅遊」與「珠寶首飾」也是很具有紀念意義的禮物，有網友發文分享自己與男友有共同的興趣，在情人節都會規劃雙方都喜歡的手作課程或是旅行，不僅過程有趣，最後的成品都是很好的回憶；珠寶首飾則是可以隨時配戴在身上，讓伴侶看到飾品就會想起自己的禮物，同時也有許多情侶款式的戒指、手鍊等能夠選擇，戀人之間擁有相同的單品，會覺得更有歸屬感，加上飾品不會隨著時間的流逝消失，是充滿情感和價值的禮物。
此外，日本網站《googirl》曾調查「男友送過最雷情人節禮物10大地雷榜」，第一名竟然是「除毛套組」，收到的人99.99%會炸毛，其次是「男友穿過的二手襯衫」、「前女友用過的飾物」、「現金」、「百元商品店物品」、「梳子」、「廉價飾品」、「手工相簿」、「空手赴約」、「服裝」。