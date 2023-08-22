洗錢235億！富豪犯罪主謀超高調 住新加坡19億豪宅、買名車代步
新加坡日前破獲史上最大宗的洗錢案，犯罪金額高達10億新幣（約新台幣235億元），有10名外籍人士涉嫌洗錢、偽造文書落網。其中最著名的是來自中國福建的蘇海金（Su Haijin），他過去經常以名車勞斯萊斯代步，並且住在價值8000多萬新幣（約新台幣19億元）的豪宅，作風十分高調和奢華。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據新加坡媒體《海峽時報 (The Straits Times)》，蘇海金入住武吉知馬友和園（Ewart Park）的豪華別墅，住處花重金打造，家裡地下室就有卡拉OK，庭院也有迷你的高爾夫球場，並設有戶外游泳池，他和妻子經常在晚上開派對，邀情朋友和名人深夜聚會，還會在與名人吃飯之後，拍照並發給朋友炫耀，而附近鄰居則稱很少看到這對夫妻露面，這對夫妻出入豪宅幾乎都是開車。
蘇海金曾被任命為無招牌海鮮公司（No Signboard Holdings Ltd）的執行董事，然而他從未出席任何一次股東大會，也沒有參與任何董事會的決議過程，該公司的年報上也透露出蘇海金從未參與公司決策，不過蘇海金握有該公司20％的股份。雖然從未做過任何實質商業行為，但蘇海金經常以「成功人士」為噱頭，加入許多商業性質網路社團，還「熱情贊助」多項慈善活動，例如總統慈善高爾夫球比賽，甚至擁有一些公益社團的名譽會長頭銜，非常徹底地「洗白」。
當警方掌握證據並在15日一早到豪宅逮捕蘇海金，但他拒絕被捕，從二樓一躍而下，最終骨折倒地，當警方找到他時，他躲在溝渠內無法動彈。後來蘇海金已被送往醫院，治療後受審，他在法庭上則堅稱自己不是拒捕，而是誤以為有仇家上門，才跌出陽台並躲到溝渠內。由於涉案人士多達10名，且涉案金額是有史以來最大宗，新加坡警方在16日晚間表示，將一一錄口供，並仔細調查整起案件的來龍去脈。