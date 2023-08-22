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不是迴轉壽司！唐吉訶德「鮮選壽司」板前現點現做　UberEats優惠

▲「唐吉訶德CITYLINK南港店」鮮選壽司不是迴轉壽司！開幕引進正統料亭板前壽司服務，現點現做壽司一貫20元起，超佛心。Uber Eats獨家限定「10貫套餐」優惠價199元。（圖／記者蕭涵云）
▲「唐吉訶德CITYLINK南港店」鮮選壽司不是迴轉壽司！開幕引進正統料亭板前壽司服務，現點現做壽司一貫20元起，超佛心。Uber Eats獨家限定「10貫套餐」優惠價199元。（圖／記者蕭涵云）

記者蕭涵云/台北報導

全台首間唐吉訶德「鮮選壽司」搶先開箱！竟然不是先前網路盛傳的迴轉壽司形式，而是更寵客的板前壽司服務；打造一次可容納7人的吧檯，提供現點現做的壽司組合、海鮮丼、豪華套餐等組合，並可外帶。並配合Uber Eats獨家限定「10貫套餐」優惠價199元。

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開幕前網路盛傳，台灣將迎接唐吉訶德迴轉壽司一號店，事實上，「鮮選壽司」今（22）日開幕揭曉，並非迴轉壽司形式，而是引進正統料亭板前壽司服務。更佛心的是，現點現做壽司一貫20元起跳，包括鮮蝦、玉子、烏賊、蟹肉沙拉、飛魚卵軍艦、鮪魚沙拉軍艦、玉米沙拉軍艦、豆皮壽司，8款壽司通通只要20元。

▲600元「鮮選豪華海鮮丼」，浮誇淋上鮭魚子。（圖／記者蕭涵云）
▲600元「鮮選豪華海鮮丼」，浮誇淋上鮭魚子。（圖／記者蕭涵云）
還有25元的蔥花鮪魚泥軍艦、鮭魚箱壽司、鮮蝦箱壽司，30元則有本鮪赤身、生鮭魚、炙燒本鮪赤身、味增湯等，40元有生鮭魚腹、炙燒生鮭魚、炙燒生鮭魚腹、炙燒赤蝦、星鰻箱壽司、毛豆及罐裝果汁等。

▲驚安殿堂DON DON DONKI唐吉訶德三號店，CITYLINK南港店台灣開箱「鮮選壽司」，不是迴轉壽司形式，現點現做板前壽司一貫20元起，完整菜單、價格、必吃菜色一次看。（圖／記者蕭涵云）
▲唐吉訶德CITYLINK南港店「鮮選壽司」，完整菜單、價格、必吃菜色一次看。（圖／記者蕭涵云）
「握壽司組合」則有70元的鮮蝦三貫、80元的精選三貫箱壽司，或開吃6貫個「鮮選壽司鮭魚套餐」180元；而「鮮選壽司套餐梅」滿滿10貫只要220元，「人氣箱壽司6貫」則是150元。

▲唐吉訶德「鮮選壽司」板前座位可容納7人，搶開幕入場的民眾，有不少人鎖定壽司美食先攻。（圖／記者蕭涵云）
▲唐吉訶德「鮮選壽司」板前座位可容納7人，搶開幕入場的民眾，有不少人鎖定壽司美食先攻。（圖／記者蕭涵云）
雖然板前吧台座位一次只能容納7人，但《NOWnews今日新聞》幫大家透露內行吃法，可以選購外帶壽司組合，再進入店內「現煮食堂」ヲた飯堂（OTAMESHIDO）的用餐區，將有44位席可供消費者用餐。

▲「鮮選壽司豪華套餐松」祭出開幕優惠價，想朝聖的民眾可以先嚐鮮。（圖／記者蕭涵云）
▲「鮮選壽司豪華套餐松」祭出開幕優惠價，想朝聖的民眾可以先嚐鮮。（圖／記者蕭涵云）
開幕必吃「鮮選壽司豪華套餐松」，放滿本鮪中腹、本鮪大腹、赤身、生鮭魚、日本產大干貝、赤蝦、炙燒生鮭魚、海膽、鮭魚卵軍艦、炙燒豪華星鰻，還上附一碗湯，開幕優惠價只要599元（原價699元）；浮誇壽司控則可鎖定超澎湃「鮮選豪華海鮮丼」，現場淋上鮭魚子才600元。

▲唐吉訶德「鮮選壽司」同時擁有日籍及台籍師傅。（圖／記者蕭涵云）
▲唐吉訶德「鮮選壽司」同時擁有日籍及台籍師傅。（圖／記者蕭涵云）
唐吉訶德「鮮選壽司」即日起至8月31日，開幕提供多種限定套餐優惠；還獨家配合外送平台Uber Eats，提供限定「10貫套餐」優惠價199元（原價210元），壽司控們又有新品牌可以開動囉。

▲唐吉訶德「鮮選壽司」菜單曝光。（圖／記者蕭涵云）
▲唐吉訶德「鮮選壽司」菜單曝光。（圖／記者蕭涵云）
另外，藏壽司8月全台開賣「海選新秀」，主打重口味必吃的「炙烤味噌起司鮭魚」一貫20元好划算，還有「特選巨大鮮蝦」；隱藏芒果甜點也有新作，夏天開吃「芒果千層蛋糕」及「芒果白玉聖代」。

▲藏壽司「炙烤味噌起司鮭魚」一貫才20元。（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司「炙烤味噌起司鮭魚」一貫才20元。（圖／藏壽司提供）

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