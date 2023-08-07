全台首間！唐吉訶德「鮮選壽司」來台灣了 南港CITYLINK開幕日曝
全台首間「鮮選壽司」來了！驚安殿堂DON DON DONKI唐吉訶德進駐CITYLINK開設南港店，預計旗下迴轉壽司「鮮選壽司」台灣一號店也將同步插旗，令人相當期待。日前「CITYLINK南港店」粉專發出藍色神秘剪影，透露預計8月22日揭曉，不少粉絲一看就知道是唐吉訶德吉祥物「DonPen」企鵝的身影，相信應該就是8月22日即將開幕的預告。
記者蕭涵云/台北報導
DON DON DONKI唐吉訶德繼台北西門店、忠孝新生店後，預計將在南港CITYLINK開出450坪大店舖。除了為住在南港區的鄰近民眾帶來方便購物選擇外，最令人興奮的，莫過於將該店同步推出全台第1間「鮮選壽司」台灣一號店。
根據DON DON DONKI唐吉訶德外國分店來看，旗下迴轉壽司餐廳「鮮選壽司」，擁有上下分層的送餐方式，接近各家迴轉壽司模式，上層為平板點餐直達、下層則為常態迴轉軌道；不過「鮮選壽司」迴轉台設有鮮度系統，據悉台上壽司若超過設定時間，放置過久就會被下架銷毀。
「CITYLINK南港店」粉專一發出藍色神秘剪影，便引來粉絲吶喊：「唐吉軻德企鵝，等好久了」、「裝潢好久！Donki 真的要來了」、「不用跑到三創那逛了」。
此外，台中老虎城購物中心日前也曝光DON DON DONKI唐吉訶德的店面封板，預計該店將於10月進駐，留言區同樣引來粉絲嗨問「會不會有24小時」、「非常期待」、「不用跑到西門町了」。
而開跑最新聯名蠟筆小新扭蛋的藏壽司，則宣布全台北中南的「中山南西店」、「台中惠文路店」、「高雄岡山店」推出蠟筆小新特色店，並祭出摺疊收納盒、雙層吸管冷飲杯、富士山造型抱枕等消費集點贈送活動；拍照打卡上傳社群還有機會獲得蠟筆小新無線鍵盤滑鼠組、萌度爆表的零錢包、蠟筆小新限定門簾等可愛好禮。