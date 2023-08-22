緊張升溫！烏克蘭獲F-16惹怒蒲亭及盟友　美呼籲公民立即離開白俄

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故此，美國政府呼籲美國公民，避免前往白俄羅斯，而仍在白俄的美國公民也應立即離開，因為明斯克當局持續協助俄羅斯無端攻擊烏克蘭，並放任俄羅斯在其境內集結軍隊，有潛在的混亂及被拘留風險，若有狀況發生，大使館能幫助的將非常有限。
外媒報導指出，美國已將白俄列為最高安全風險級別， 白俄強人總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）經常被稱為「歐洲最後的獨裁者」，白俄位於歐洲重要的戰略十字路口，與波蘭、立陶宛和拉脫維亞等北約國家都有接壤，盧卡申科因為涉嫌侵犯人權、鎮壓反對派而受到歐美制裁，他也是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的盟友，在俄國發動侵烏戰爭後，是協助蒲亭的關鍵推動者。
在俄國傭兵集團瓦格納（Wagner）兵變失敗後，盧卡申科接納該兵團前往白俄，引起了其他北約（NATO）成員國擔憂。波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）上月才再度警告，有約上百名瓦格納成員，朝波蘭-白俄羅斯邊境城市格羅德諾（Grodno）移動，擔心對方偽裝成非法移民，對波蘭發起「混合攻擊」，呼籲歐盟（EU）和北約採取行動。
有分析認為，此一局勢升級，除了是因為俄烏2國仍頻繁交戰、莫斯科屢遭無人機攻擊以外，也因荷蘭、丹麥近日都承諾，將提供F-16戰鬥機給烏克蘭，被視為西方提升基輔抵禦俄軍侵略的最新舉措，本月不排除將展開訓練烏克蘭飛行員的工作。
對此，俄羅斯駐丹麥大使巴爾賓（Vladimir Barbin）指控，丹麥等國決定提供烏克蘭F-16，將導致衝突升級，只會讓烏克蘭別無選擇，只能繼續與俄羅斯的軍事對抗。
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