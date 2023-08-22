DJ SODA遭襲胸惹怒全網！2日男露面道歉「一時衝動」　自首投案了

也太多AKIRA！林志玲、雞排妹、吳怡霈嫁日本老公　名字都叫AKIRA

▲林志玲（左起）、雞排妹（鄭家純）、吳怡霈都嫁給「日本AKIRA」。（圖／資料照、雞排妹臉書、吳怡霈臉書）
▲林志玲（左起）、雞排妹（鄭家純）、吳怡霈都嫁給「日本AKIRA」。（圖／資料照、雞排妹臉書、吳怡霈臉書）

記者陳雅蘭/綜合報導

七夕情人節喜事不斷，吳怡霈今（22）日宣布嫁給日籍男友桑原AKIRA，婚訊受眾人祝福之外，也發現不少台灣美女的老公都叫AKIRA，包含林志玲的「國民姐夫」放浪兄弟成員AKIRA，以及雞排妹（鄭家純）的日籍醫師老公AKIRA，令網友直呼：「日本也太多人叫AKIRA了吧！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林志玲2019年和AKIRA在台南舉行世紀婚禮。（圖／記者陳明安攝）
▲林志玲2019年和AKIRA在台南舉行世紀婚禮。（圖／記者陳明安攝）
台灣第一名模林志玲2019年6月6日喜嫁EXILE放浪兄弟AKIRA

AKIRA（黑澤良平）跟林志玲一起在2019年6月6日晚間宣布結婚，林志玲當時表示：「志玲姐姐結婚了！姐姐與AKIRA先生2011年於舞台劇《赤壁～愛～》結緣，一直保持著良好的友誼，這份友情近期發展成了一份美麗而真摯的愛情。

林志玲跟AKIRA結婚2年後，於2022年生下兒子，目前婚姻邁入第四年，一家三口日前才慶祝結婚四週年，依然受到大家關注，同時獲得滿滿祝福。

▲雞排妹2022年11月2日與日籍醫師AKIRA在日本登記結婚。（圖／雞排妹臉書）
▲雞排妹2022年與日籍醫師AKIRA在日本登記結婚。（圖／雞排妹臉書）
雞排妹2022年11月2日與日籍醫師AKIRA在日本登記結婚

雞排妹震撼婚訊當時震驚全網，她也解釋：「『入籍』的意思是結婚登記，我還是拿台灣護照。」表示仍是台灣人身分，目前沒有懷孕，也不會冠夫姓，「有得到雙方家人的祝福、身邊朋友都很開心、明年（2023年）在日本辦婚禮」。

▲吳怡霈2023年跟日籍桑原跟日籍AKIRA於七夕結婚。（圖／吳怡霈臉書）
▲吳怡霈2023年七夕情人節跟日籍桑原AKIRA結婚。（圖／吳怡霈臉書）
吳怡霈2023年8月22日七夕情人節宣布嫁給桑原AKIRA

吳怡霈七夕宣布結婚，她表示：「你好，我是桑原太太，我們結婚了。13年，終於下了這個原本覺得是默契，後來讓我笑笑點頭，正式成為對方另一伴的決定。13年來曾歷經分合、波折，總算理解了我們不但是彼此的伴侶，也是彼此最好的朋友。至今依然無話不談，依舊不在身邊會想念，能同在一個空間靜靜看書，不講話也放鬆安心，所以決定一起手牽手，陪伴彼此看人生更多風景。」

吳怡霈透露老公是個靦腆的日本男子，雖然情感含蓄，但總為她的生活增添溫暖，「可以在我最失溫的冬天收工夜裡，讓我一進家門就吃到暖呼呼的AKIRA本格關東煮；可以跪在雪地裡不厭其煩，等著哭完才願意從雪板上站起來的我；他常說：『就算妳70歲，哭起來還是一樣可愛』。我哭著哭著就笑了，70歲的日本爺爺，應該依舊很會煮豬肉味增湯，依舊固執吧。七夕快樂，結婚快樂。」

吳怡霈七夕情人節宣布結婚！「笑笑點頭」 嫁給日本男友AKIRA

快訊／孫可芳、劉冠廷交往15年　男方七夕求婚成功：妳答應我了喔

向佐、郭碧婷七夕狂放閃！合體破除4年婚變傳聞　帥兒正面曝光

李燕七夕情人節曬照「疑似懷孕」！老公喊話：勇敢承認吧

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀