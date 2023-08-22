也太多AKIRA！林志玲、雞排妹、吳怡霈嫁日本老公　名字都叫AKIRA

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AKIRA（黑澤良平）跟林志玲一起在2019年6月6日晚間宣布結婚，林志玲當時表示：「志玲姐姐結婚了！姐姐與AKIRA先生2011年於舞台劇《赤壁～愛～》結緣，一直保持著良好的友誼，這份友情近期發展成了一份美麗而真摯的愛情。
林志玲跟AKIRA結婚2年後，於2022年生下兒子，目前婚姻邁入第四年，一家三口日前才慶祝結婚四週年，依然受到大家關注，同時獲得滿滿祝福。
雞排妹2022年11月2日與日籍醫師AKIRA在日本登記結婚
雞排妹震撼婚訊當時震驚全網，她也解釋：「『入籍』的意思是結婚登記，我還是拿台灣護照。」表示仍是台灣人身分，目前沒有懷孕，也不會冠夫姓，「有得到雙方家人的祝福、身邊朋友都很開心、明年（2023年）在日本辦婚禮」。
吳怡霈2023年8月22日七夕情人節宣布嫁給桑原AKIRA
吳怡霈七夕宣布結婚，她表示：「你好，我是桑原太太，我們結婚了。13年，終於下了這個原本覺得是默契，後來讓我笑笑點頭，正式成為對方另一伴的決定。13年來曾歷經分合、波折，總算理解了我們不但是彼此的伴侶，也是彼此最好的朋友。至今依然無話不談，依舊不在身邊會想念，能同在一個空間靜靜看書，不講話也放鬆安心，所以決定一起手牽手，陪伴彼此看人生更多風景。」
吳怡霈透露老公是個靦腆的日本男子，雖然情感含蓄，但總為她的生活增添溫暖，「可以在我最失溫的冬天收工夜裡，讓我一進家門就吃到暖呼呼的AKIRA本格關東煮；可以跪在雪地裡不厭其煩，等著哭完才願意從雪板上站起來的我；他常說：『就算妳70歲，哭起來還是一樣可愛』。我哭著哭著就笑了，70歲的日本爺爺，應該依舊很會煮豬肉味增湯，依舊固執吧。七夕快樂，結婚快樂。」