七夕直擊／霞海城隍廟拜月老人潮曝光！缺愛男女為搶姻緣出奇招
今（22）日是一年一度的七夕情人節，在這個充滿戀愛氣息的節日，也有許多單身者希望桃花趕快找上門來！《NOWnews今日新聞》記者在今日下午前往被譽為「全台最靈驗」月老廟的霞海城隍廟直擊，發現特地拜月老的人潮還真的不少，甚至還有信眾「為了搶得姻緣」出奇招！
記者潘毅/綜合報導
位於台北市大同區大稻埕的霞海城隍廟是台北的知名廟宇，也是宗教觀光熱點，但今（22）日恰逢七夕，現場除了一般信眾之外，特地前來求姻緣的男女信眾比例也十分之高。
現場月老廟的供桌，更一直都是滿載狀態，廟方人員時不時出來走提醒信眾，若已經參拜完畢，盡快把供品收起來，提供給後續前來的信眾擺放。
除此之外，似乎還有信眾深怕今日前來參拜求姻緣的人太多，自己的姓名八字資料被月老忽略了，直接出奇招「將身分證綁在金紙上」，希望月老能記住自己的模樣，不過此舉卻會造成廟方困擾，現場人員只好高舉這份有綁著身分證的金紙大喊：「鄭姓民眾，你的身分證不要綁在供品上」，同時也提醒其他在場信眾，不要再將身分證或其他證件放在上頭了。
此外，參拜月老也有一些被廣為討論的注意事項，包含「還願勿食言」、「紅線勿亂求」、「服裝端莊整齊」、「勿撐傘入廟」等等，為了天賜良緣，這些容易忽略的拜拜禁忌還是寧可信其有，祝大家早日脫單！