2023七夕情人節免費貼圖！14組告白好用　LINE「七夕特效」助攻

七夕直擊／霞海城隍廟拜月老人潮曝光！缺愛男女為搶姻緣出奇招

▲七夕情人節，霞海城隍廟湧現拜月老人潮。（圖／記者潘毅攝）
▲七夕情人節，霞海城隍廟湧現拜月老人潮。（圖／記者潘毅攝）

記者潘毅/綜合報導

今（22）日是一年一度的七夕情人節，在這個充滿戀愛氣息的節日，也有許多單身者希望桃花趕快找上門來！《NOWnews今日新聞》記者在今日下午前往被譽為「全台最靈驗」月老廟的霞海城隍廟直擊，發現特地拜月老的人潮還真的不少，甚至還有信眾「為了搶得姻緣」出奇招！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲七夕情人節，霞海城隍廟湧現拜月老人潮。（圖／記者潘毅攝）
▲現場月老廟的供桌，更一直都是滿載狀態，廟方人員時不時出來走提醒信眾，若已經參拜完畢，盡快把供品收起來。（圖／記者潘毅攝）
位於台北市大同區大稻埕的霞海城隍廟是台北的知名廟宇，也是宗教觀光熱點，但今（22）日恰逢七夕，現場除了一般信眾之外，特地前來求姻緣的男女信眾比例也十分之高。

▲七夕情人節，霞海城隍廟湧現拜月老人潮。（圖／記者潘毅攝）
▲七夕情人節，霞海城隍廟現場除了一般信眾之外，特地前來求姻緣的男女信眾比例也十分高。（圖／記者潘毅攝）
現場月老廟的供桌，更一直都是滿載狀態，廟方人員時不時出來走提醒信眾，若已經參拜完畢，盡快把供品收起來，提供給後續前來的信眾擺放。

▲廟方人員高舉這份有綁著身分證的金紙，希望信眾本人拿回去。（圖／記者潘毅攝）
▲廟方人員高舉這份有綁著身分證的金紙，希望信眾本人拿回去。（圖／記者潘毅攝）
除此之外，似乎還有信眾深怕今日前來參拜求姻緣的人太多，自己的姓名八字資料被月老忽略了，直接出奇招「將身分證綁在金紙上」，希望月老能記住自己的模樣，不過此舉卻會造成廟方困擾，現場人員只好高舉這份有綁著身分證的金紙大喊：「鄭姓民眾，你的身分證不要綁在供品上」，同時也提醒其他在場信眾，不要再將身分證或其他證件放在上頭了。

▲現場月老廟的供桌，更一直都是滿載狀態。（圖／記者潘毅攝）
▲現場月老廟的供桌，更一直都是滿載狀態。（圖／記者潘毅攝）
此外，參拜月老也有一些被廣為討論的注意事項，包含「還願勿食言」、「紅線勿亂求」、「服裝端莊整齊」、「勿撐傘入廟」等等，為了天賜良緣，這些容易忽略的拜拜禁忌還是寧可信其有，祝大家早日脫單！

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

2023七夕情人節免費貼圖！14組告白好用　LINE「七夕特效」助攻

今年七夕單身反而有好運！命理師指名「3生肖」　財神親自找上門

2023七夕情人節快樂！「牛郎織女故事、祝福語、七夕貼圖」懶人包

七夕情人節開運好時機！「2秘訣」旺翻戀愛運勢　桃花吉時要把握

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀