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謝國樑選舉遭控洗錢1億！提告林楚茵求償300萬　最終敗訴

▲基隆市長謝國樑去年參選時，遭到民進黨立委林楚茵指控涉嫌利用金星國際公司洗錢320萬美元（約新台幣1億元），謝國樑認為遭抹黑，因此提出民事訴訟，要求林楚茵賠償300萬元，並刪除臉書文章，並於三大報刊登判決書全文。台北地院今（22）日全案審結，判決謝國樑敗訴、可上訴。（圖／基市府提供）
▲基隆市長謝國樑去年參選時，遭到民進黨立委林楚茵指控涉嫌利用金星國際公司洗錢320萬美元（約新台幣1億元），謝國樑認為遭抹黑，因此提出民事訴訟，要求林楚茵賠償300萬元，並刪除臉書文章，並於三大報刊登判決書全文。台北地院今（22）日全案審結，判決謝國樑敗訴、可上訴。（圖／基市府提供）

記者孫唯容／綜合報導

基隆市長謝國樑去年參選時，遭到民進黨立委林楚茵指控涉嫌利用金星國際公司洗錢320萬美元（約新台幣1億元），謝國樑認為遭抹黑，因此提出民事訴訟，要求林楚茵賠償300萬元，並刪除臉書文章，並於三大報刊登判決書全文。台北地院今（22）日全案審結，判決謝國樑敗訴、可上訴。

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回顧案情經過，謝國樑擔任金星國際公司負責人期間，借出台幣300萬元與美金320萬元給時任德信證券董事長林冠百，後續林冠百以掏空德信創投等子公司共1.1億餘元，用於清償對金星公司的欠款，林男與2名共犯已在去年8月，遭台北地檢署起訴涉犯《證券交易法》等罪嫌。

謝國樑去年參選時，林楚茵當時指控謝國樑涉嫌收受犯罪所得、公司法、鉅額逃漏稅、洗錢防制法、使公務人員登載不實等五大罪狀，更指稱謝國樑獨資成立金星公司，2016年登記資本額僅台幣700萬元，如何借給林冠百近億元鉅款。

今年開庭時，謝國樑委任律師表示，林楚茵指控謝國樑涉嫌洗錢，皆為不實陳述且未盡查證義務，謝國樑也已澄清並無不法情事，林楚茵仍持續不實指控，侵害名譽權；林楚茵委任律師則認為言論內容屬可受公評之事。台北地院今天全案審結，判決謝國樑敗訴、可上訴。

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