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一天湧入9萬通電話！星展併花旗客訴不斷　金管會查到原因

▲星展銀行合併花旗銀行在台消金業務後，客訴問題不斷，對此，金管會公布主要原因。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲星展銀行合併花旗銀行在台消金業務後，客訴問題不斷，對此，金管會公布主要原因。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

星展銀行合併花旗銀行在台消金業務後，8月14日首個營業日就出現不少問題，客戶抱怨不斷，也發立委關注。對此，金管會銀行局副局長童政彰今（22）日表示，相關系統運作都正常，主要是客服量能未能即時到位，第一天就湧入9萬通電話，遠超過原本預估的進線量，民眾第一時間無法獲得諮詢服務，目前民眾問題也陸續排除，相關服務量能也到位，運作情況目前都很順暢，也會持續督促及了解星展銀行在接軌過程服務客戶到位情況。

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童政彰說，星展銀在合併花旗銀行消金業務前，兩家銀行也進行過系統整併演練，還有如何調度客服人員，只是花旗銀行信用卡量是星展銀行的5倍之多，因此，合併後後首個營業日，湧入查詢民眾太多，客服調度慢了一點，目前民眾問題陸續排除，相關服務量能也都有到位，運作情況目前也已算順暢，未來也會持續督促了解星展在接軌過程，服務客戶是否到位。

不過，童政彰也提到，星展併花旗的問題，除了客服量能未能即時到位之外，也與民眾不了解星展的交易系統及介面，導致詢問量變大，一天就湧入9萬通電話，客服量能遠超過預估的進線量，民眾第一時間無法獲得諮詢服務。另外，也有發現有些是信用卡客戶，必須使用信用卡系統註冊，卻用到了存戶系統，導致發生問題一直無法註冊。

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