機車行掛布條「打氣要收50」！理由讓3萬人戰翻 車行老闆訴無奈
台灣擁有機車王國的美譽，路上總能看到大量的機車行駛，因此相關維修的需求量也很高，路邊總能看到許多機車行林立。不過近期就有車行老闆掛上紅布條，宣布未來到店內「打氣收費50元」，內容立即引發論戰，而老闆則吐露無奈原因，同業也吐露相似心聲。
記者潘毅/綜合報導
一位民眾在臉書社團《路上觀察學院》上發文提到，日前行經新北一處路口時，看到一旁的機車行掛上了紅布條，但內容竟然並非宣傳推銷，而是吐露苦水「因原物料成本調漲！沒有消費光（自己）借打氣收費50！林北幫你灌收費100！（熟客除外）力宏敢」，老闆的無奈完全顯露在文字之間。
貼文隨即引發3萬多名網友按讚並展開論戰，一派網友力挺老闆「收個50應該的」、「本身開機車行在外籍勞工比較多的工業區附近，外籍人士每一位灌風完都會問 ，多少錢台灣人十個只有幾個會說謝謝，這就是這差別。」；另一群人則認為「這樣的店家，反而讓客人感覺太計較，感覺老闆會很兇，不會去消費」、「什麼時候空氣原料成本漲價了？」
針對機車行同業掛上布條吐露無奈心聲，《NOWnews今日新聞》也訪問了另一間在台南已開業數十年的機車行老闆阿斌，他表示自己店面因為是在地老店，所以幫客人灌風這種事情目前還是沒有收費，但隨後也吐露無奈心聲：「其實這種事情跟社會風氣有關，大環境不景氣造成樣樣都漲，車行老闆如果是校長兼敲鐘，灌風收費是為了避免在忙碌之餘，造成不必要的疏忽。至於灌風到底是不是服務還是技術，其實本身就很兩極，我們做店家有時候，要的只是一個禮貌與尊重罷了。」