2023台中必比登／老士官擀麵、小吃控肉飯新入選　「甜點」是它

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而「2023台中必比登推介」也迎來 4 家新入選店家，個性鮮活的「老士官擀麵」，老闆父親曾擔任士官長，並於眷村習得擀麵手藝。老闆自立門戶後，便沿用該手法至今，「老士官擀麵」的麵條嚼勁十足，搭配秘製麻醬與肉燥，滋味鹹香順口。而且老闆還常親自在粉專上，分享自己享用的獨門搭配吃法，直說多「加顆蛋的套件」很可以、「麻辣擀麵加肉片」也是一絕。
屹立 40 多年的台灣菜餐廳「沙卡燒酒雞」，以全酒的熱滾鮮甜燒酒雞為招牌，連雞胸肉都相當軟嫩，推薦蘸上店家特製的辣椒醬油與胡椒粉，實在別有一番風味。
「夜間部爌肉飯」自然以爌肉飯為店內主打，彈嫩的五花肉染上誘人的琥珀色，記得吃的時候一定要搭配酸菜或辣菜脯，肥而不膩、入口即化。
今年台灣「2023必比登推介」首次入榜的西式甜點店成為亮點，除了台北，還有 1 家在台中！以西式甜點新入選的「MINIMAL」，語意為最小的、極微的，現今也被直接稱作為「極簡」。是一間以現代料理的思維做為主軸的冰淇淋店，以純粹的冰淇淋為媒介，透過七道冰品多層次的堆疊變化，卻又化繁為簡地傳遞想法與風味。
📌2023 台中必比登推介名單
阿坤麵
竹之鄉
范記金之園 (中區)
鳳記鵝肉老店
鮮魚鱻
富鼎旺 (中區)
富狀元豬腳
富貴亭
咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳
越南你好
曙光居
可口牛肉麵
好菜
老士官擀麵 新入選
羅家古早味
MINIMAL 新入選甜點
京華煙雲
醉月樓
好先生
木公麥面
夜間部爌肉飯 新入選
牛稼莊
上海未名麵點
彭城堂
沁園春 (中區)
沙卡 新入選
滬舍餘味
馨苑 (西區)
台客燒肉粥
台中肉員
小初店
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