2023必比登推介／139家餐廳完整名單！26家新入選　2間是甜點店

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今年有26家新入選店家，包括台北 3 家、台中 4 家、台南 10 家、高雄 9 家。其中2間竟然還是甜點店，分別在台北及台中；而台北還有 1 家新入選素食料理，因此提供素食總店家數則增至 4 家。
📌2023 台北必比登推介名單
阿城鵝肉 (中山)
阿國滷味
阿國切仔麵
高麗菜飯 原汁排骨湯
昶鴻麵點
雞家莊 (長春路)
鍾家原上海生煎包
大橋頭老牌筒仔米糕
鼎泰豐 (信義路)
都一處 (信義)
好朋友涼麵
清真中國牛肉麵食館 (大安)
杭州小籠湯包 (大安)
好公道金雞園 (大安)
小酌之家 新入選
雄記蔥抓餅
HUGH dessert dining 新入選甜點
隱食家
人和園
金賞軒
老山東牛肉家常麵店
小小樹食 (大安路)
賣麵炎仔
茂園
季風 新入選
雙月食品 (青島東路)
女娘的店
彭家園
榮榮園
番紅花印度美饌
磐石坊
祥和蔬食 (中正)
施家鮮肉湯圓
欣葉小聚 (南港)
松竹園
泰姬
巷子龍家常菜
天下三絕
醉楓園小館
無名推車燒餅
小王煮瓜
吾旺再季
一甲子餐飲
源芳刈包
元味料理
📌2023 台中必比登推介名單
阿坤麵
竹之鄉
范記金之園 (中區)
鳳記鵝肉老店
鮮魚鱻
富鼎旺 (中區)
富狀元豬腳
富貴亭
咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳
越南你好
曙光居
可口牛肉麵
好菜
老士官擀麵 新入選
羅家古早味
MINIMAL 新入選甜點
京華煙雲
醉月樓
好先生
木公麥面
夜間部爌肉飯 新入選
牛稼莊
上海未名麵點
彭城堂
沁園春 (中區)
沙卡 新入選
滬舍餘味
馨苑 (西區)
台客燒肉粥
台中肉員
小初店
📌2023 台南必比登推介名單
阿星鹹粥
阿明豬心冬粉 (保安路)
阿文米粿 新入選
阿興虱目魚
阿美飯店
保安路米糕
黑琵食堂 新入選
田媽媽 長盈海味屋
誠實鍋燒意麵 新入選
七股養蚵園家 新入選
大勇街無名鹹粥
東香台菜海味料理
福泰飯桌第三代
好農家米糕 新入選
西羅殿牛肉湯 新入選
下大道蘭米糕
黃家蝦捲 新入選
吃麵吧 新入選
開元紅燒土魠魚羮
開元路無名虱目魚
康樂街牛肉湯
落成米糕
無名羊肉湯
博仁堂
三好一公道當歸鴨 新入選
尚好吃牛肉湯
鮮蒸蝦仁肉圓
小公園擔仔麵
府城食府 (安平)
王氏魚皮
謝掌櫃 新入選
葉家小卷米粉
一味品
八寶彬圓仔惠 (國華街)
永通虱目魚粥
筑馨居
📌2023 高雄必比登推介名單
Apis Grill 新入選
牛老大涮牛肉 (自強二路)
北港蔡三代筒仔米糕 (鹽埕)
柏弘肉燥
菜粽李
昭明海產家庭料理 新入選
正宗鴨肉飯
鄭家切仔麵
前金肉燥飯 新入選
橋仔頭黃家肉燥飯 (橋頭)
貳哥食堂 新入選
侯記鴨肉飯 新入選
湖東牛肉館
弘記肉燥飯舖
阿香的廚房 新入選
舊市羊肉 (岡山)
雞伯
老爺美食館 (鳳山) 新入選
橋邊鵝肉
廖記米糕 新入選
龍舫牛肉麵疙瘩
米院子油飯 新入選
老新台菜 (九如二路)
仙香飲食店
泰元
楊寶寶蒸餃 (朝明路)
雲來坊
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