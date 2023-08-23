2023台南必比登／名單最多「新入選10家含7家小吃」　又有牛肉湯

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而牛肉湯是許多台南人會作為早餐的選擇，繼去年「尚好吃牛肉湯」、「無名新鮮牛肉湯」、「康樂街牛肉湯」之後，今年果然又有牛肉湯入選必比登，「西羅殿牛肉湯」的牛肉湯以牛大骨、牛腩、牛油、洋蔥等食材熬煮，搭配薄切牛肉。建議淋上少許米酒提鮮，嗜辣者，不妨蘸取店家自製的辣椒醬。
另外，「好農家米糕」以充滿彈性與濕潤度的米糕配上肉燥、魚鬆與小黃瓜與花生，深受在地人喜愛。「黃家蝦捲」創立超過一甲子，提供的是傳統臺灣小吃- 蝦捲。內餡包含火燒蝦和高麗菜，店家使用以特殊比例調配的太白粉漿，現點現炸，外皮輕薄酥脆。「三好一公道當歸鴨」是家族事業，現交由第二代經營。以當歸製成的當歸鴨麵線，吸引一群忠實的粉絲。「謝掌櫃」以現點現做的新鮮海鮮知名，虱目魚海鮮總匯粥為其招牌，加入虱目魚魚皮、魚肉、魚丸、鮮蝦、蛤蠣和花枝等，鮮味無窮。
另一家以海鮮為特色新入選臺南必比登推介的是「黑琵食堂」。餐廳以此命名，因其擁有絕佳的觀鳥位置，能在每年九月到五月看到瀕危的黑面琵鷺。提供海鮮經典菜色，包括使用如永續養殖的虱目魚及自家魚塭的文蛤等。臺南另外兩家獲得必比登推介的店家都以麵食入選。「誠實鍋燒意麵」以昆布熬煮湯底，顏色清澈，口味清爽。蛤蠣鍋燒用料十足；「吃麵吧」以臺式麵攤概念，融合歐陸料理技法，提供如炙燒牛舌松露醬拌麵等美味。
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