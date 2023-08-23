2023高雄必比登／新入選多台菜與小吃 老饕曝這家肉燥飯必配蛋包
《臺灣米其林指南 2023》星級餐廳的完整入選名單將於 2023 年 8 月 31 日公布，今官方率先（23）公布必比登推介名單，此次共 26個店家新入選必比登推介，包含臺北 3 家、臺中 4 家、臺南 10 家、高雄 9 家。高雄部分包含3家台灣菜餐廳，也有知名小吃，高達5家，像是當地人也經常會品嘗的肉燥飯、鴨肉飯等店家。
記者葉盛耀/綜合報導
今年，高雄共有 9 家新入選的必比登推介，讓高雄必比登推介的店家總數量來到 27 間。其中 3 家是新入選的臺灣菜店家，像是「昭明海產家庭料理」以道地家常菜知名，招牌菜包括蒜仔肉以及蛤蠣銀芽；「貳哥食堂」提供口味健康的臺式家常菜，招牌菜為化骨醬燒秋刀魚，一如其名，魚骨燉煮至軟綿可食；還有「阿香的廚房」，提供原住民美食，布農族主廚並選用家鄉藤枝山的食材入菜。阿香的廚房也是《臺灣米其林指南》中第二家提供原住民料理的餐廳，另一家是臺中必比登推介料理餐廳咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳。
5 家高雄店家則以其知名的小吃入選，包括「前金肉燥飯」的招牌肉燥飯，是高雄在地相當知名的肉燥飯小店，在地老饕習慣吃法是會再加點一顆鴨蛋包，裡頭未全熟的蛋黃液配著肉燥、白飯，許多老主顧都說是銷魂的美味；「侯記鴨肉飯」香氣濃郁的當歸鴨肉湯及招牌鴨肉飯、「老爺美食館（鳳山）」的焦糖燻鴨與香茅煎肉、佐以肉燥醬汁、肉鬆與醬黃瓜的「廖記米糕」，以及「米院子油飯」的鴨肉油飯。
最後一家新入選高雄必比登推介的是「 Apis Grill」，店內從蔬食、海鮮乃至肉品，均以炭火烹調。