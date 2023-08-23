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2023台北必比登／新增季風、HUGH dessert、小酌之家　總數少12家

▲2023台北必比登揭曉，今年新入選素食客家菜餐廳「季風」等3家，但總家數45較去年少12家。（圖／翻攝季風臉書）
▲2023台北必比登揭曉，今年新入選素食客家菜餐廳「季風」等3家，但總家數45較去年少12家。（圖／翻攝季風臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣美食圈大事2023必比登推介今揭曉！台北市去年有57家入選，今年新增3家，包含素食餐廳季風、甜點餐廳HUGH dessert dining及小酌之家，但總家數為45家，較去年少了12家。

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《米其林指南》今（23）公布2023必比登推介，在台北有 3 個店家新獲得必比登推介的肯定，包括素食餐廳季風，主廚以家鄉食材製作純素料理，重新闡述客家飲食文化，季風Monsoon去年入選「2022米其林推薦餐廳」。

▲台北新入選的HUGH dessert dining是甜點店。（圖／翻攝HUGH dessert dining臉書）
▲台北新入選的HUGH dessert dining是甜點店。（圖／翻攝HUGH dessert dining臉書）
「季風」餐廳以極簡的紅磚牆面、不修邊水泥、實木傢俱和在地藝術品布置，加上戶外的庭院造景，讓人在繁忙的臺北鬧市中放慢腳步。擁廿年西廚經驗，身為苗栗客家人的主廚以家鄉食材製作純素料理，重新闡述客家飲食文化，表達其對環境的關切。其中一道主菜以高麗菜包裹梅乾菜與馬鈴薯泥，再經煙燻火烤，滋味不凡。

第2家是首間西式甜點餐廳新入選的HUGH dessert dining，提供設六至七道甜點的套餐，食材依四季變更，各道甜品皆精美如藝術品。HUGH dessert dining創辦人歷任西餐廳甜點師後，開設這家「盤式甜點」餐廳，風味講究起承轉合，依序以淡雅、清爽、酸甜、溫潤與厚實的口感呈現，各道甜品皆精美如藝術品，推薦額外加點每月變化的即興創作。

第3家則台北新入選必比登推介的店家則是小酌之家，1995年開業的小酌之家僅有五張桌子，現雖交棒至熟客經營，但大廚身擁四十年豐富經驗，並選用新鮮海釣的漁獲，其台式佳餚滋味出色。作為必點菜色，鮑魚燉烏骨雞湯以中藥材慢火燉煮兩小時，味道醇美。烤豬腳選用臺灣黑毛豬的前豬腳，耗時兩天製作，滑嫩且帶有豐沛的膠質。選用新鮮海釣的漁獲，台式佳餚滋味出色。鮑魚燉烏骨雞湯以中藥材慢火燉煮兩小時，是必點菜色，總吸引許多愛好者。

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