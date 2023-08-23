2023必比登推介／千元以下「有水準的3道菜」 官方揭有2共同特徵
台灣美食圈大事2023必比登推介今揭曉！「必比登推介」（Bib Gournand）是什麼？米其林指南官方說明，主打的目標為「物有所值」的美食，只要用台幣1000元以下的價位，吃到有水準的三道菜，它可以是街邊美食或是時尚小酒館，共同2特徵是「相對簡約的料理方式，容易辨識也能輕鬆享用」。
記者徐銘穗/綜合報導
《米其林指南》推薦的餐廳並不見得都是昂貴的精緻餐飲。自1997年開始，提供「物有所值」，也就是以合理價格提供三道菜美食的餐廳，列為「必比登推介」，必比登推介的價格限額依據各地生活成本有所不同，在台灣是1000元以下。
想獲得必比登推介有什麼訣竅嗎？《米其林指南》直言：「一間餐廳要獲得必比登推介沒有什麼公式！」它們在不同地方可能很不一樣，但都非常獨特。
《米其林指南》舉例，倫敦的Hoppers提供香料豐富、滋味十足的南印度及斯里蘭卡美食，包括招牌的hoppers薄餅以及多薩（dosas）；在東京的江戶蕎麥 細川，細而彈牙的蕎麥麵讓人印象深刻。
必比登推介店家的共通之處是相對簡約的料理方式，容易辨識也能輕鬆享用。《米其林指南》強調，這個物有所值的肯定證明了卓越的美食和昂貴並不一定劃上等號。