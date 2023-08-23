獨／必比登定義變貴！千元以下吃不到3道菜 米其林官方認了漲價
《2023台灣米其林指南》已公布「2023必比登推介」餐廳 139 家完整名單，今年有26家新入選，其中2間竟然還是甜點店，令民眾熱論不已。然而，過去「必比登推介」號稱「平價版米其林」，評選標準定義「新台幣1000元以下能吃3道菜」的門檻竟然悄悄變貴了！《NOWnews今日新聞》記者發現，今年不少新入選餐廳都不是只花千元就能吃得起3道菜的價格，求證《台灣米其林指南》，官方證實「今年的必比登標準，因應全球的物價上漲有所調整」，回覆「目前必比登名單價格，以『可負擔得起的價位』和『適中價位』」為主。
記者蕭涵云/台北報導
「2023必比登推介」139 家餐廳完整名單公布 ，正受到台灣民眾熱烈討論，然而《NOWnews今日新聞》記者發現，今年不少新入選餐廳價位偏高，好幾家都不是只花千元就能吃得起3道菜的價格。由於號稱「平價版米其林」的「必比登推介」，主要推薦「物有所值」的美食，過去公布的評選標準，為「花費不到新台幣1000元，就能吃到3道菜的美味小館、或是路邊攤等餐廳」；為符合親民形象，官方也特別讓米其林寶寶「必比登」，變身為吐舌頭的俏皮版本。
在此之前，「必比登Bibendum」旨在推薦適合大眾的實惠價格，但提供的美食仍擁有高品質的餐廳。能夠入選的店家在該國家城市中，通常價位落在固定價格範圍內，如歐洲城市的36歐元、美國城市40美金，在香港為400港幣、東京5000日圓，台北及台中則是1000元新台幣，不超過該價位也能吃得到有水準的3道菜為標準（可不含飲料）。
「千元以下有水準的3道菜」言猶在耳，今天《2023台灣米其林指南》公布的「2023必比登推介」門檻卻悄悄變貴了！《NOWnews今日新聞》發現，新入選的台北甜點店 HUGH dessert dining，採套餐制，最新 9 月秋季菜單包含 6 道甜點，一套要價 1500 元；小酌之家光是一道烤豬腳便要價 800 元。
《NOWnews今日新聞》求證《台灣米其林指南》，官方證實「今年的必比登標準，因應全球的物價上漲有所調整」，並回覆說明「目前必比登推薦餐廳名單中的價格範圍為 $ 和 $$，意指『可負擔得起的價位』和『適中價位』類別」。
必比登推介餐廳的價格新標準為「可負擔得起的價位」和「適中價位」，此為沿用自《MICHELIN GUIDE》米其林官網上，搜尋餐廳時會出現的價格標準，以「$」符號多寡區隔「負擔得起的」、「中檔」、「優質的」、「奢華」共 4 個類別。然而，官網上無資料顯示各價格區間範圍，官方此次也未證實確切價格範圍。