哈林庾澄慶被爆領《中國好聲音》酬勞最低！他回：完全不介意排名
歌手李玟生前因遭到節目《中國好聲音》欺負，讓該節目的黑幕不斷被挖出，引發外界高度關注，也讓歷屆導師的酬勞排名再度被網友瘋傳，其中，台灣藝人哈林庾澄慶就以500萬人民幣（約2千多萬台幣）墊底，第一名則由謝霆鋒的3200萬人民幣（約1.4億台幣）奪下。事實上，哈林就曾為此公開回應：「完全不會介意！」
記者詹鎰睿/綜合報導
事件回到2018年，哈林當時4度擔任《中國好聲音》導師，廣受大眾好評，卻因為范冰冰逃稅風波，遭到網友爆料，哈林一季僅拿500萬人民幣，相比其他導師汪峰1500萬人民幣（約6千多萬台幣）、那英2000萬人民幣（約8千多萬台幣）、周杰倫2800萬人民幣（約1.2億台幣），哈林則成為該季酬勞最低的導師，意外掀起眾人關注。
當時哈林受訪時表示：「完全不會介意排名，我覺得做節目是大家好才重要，不是自己，因為你不可能一個人好節目就會好。」他認為，節目製作單位有他們的考量，而自己就是把該做的事情做好，拿多少並不重要，樂觀看待此事。
不過，隨著近期《中國好聲音》黑幕爭議不斷被挖出，歷屆導師的酬勞排行再度瘋傳至中國各大網路平台，哈林依舊以500萬人民幣酬勞墊底，最高則是由謝霆鋒奪下，以3200萬人民幣（約1.4億台幣）暫居第一名，台灣歌手周杰倫則排在第二，引發討論。