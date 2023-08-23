蕭敬騰七夕放閃未婚妻！Summer曝生子進度　「不想和不能生不同」

哈林庾澄慶被爆領《中國好聲音》酬勞最低！他回：完全不介意排名

▲現年61歲哈林，過去曾四度擔任《中國好聲音》導師卻領最低的酬勞。事實上，哈林曾公開回應：「完全不介意！」只想把該做的做好而已。（圖／記者葉政勳攝）
▲現年61歲哈林，過去曾四度擔任《中國好聲音》導師卻領最低的酬勞。事實上，哈林曾公開回應：「完全不介意！」只想把該做的做好而已。（圖／記者葉政勳攝）

記者詹鎰睿/綜合報導

歌手李玟生前因遭到節目《中國好聲音》欺負，讓該節目的黑幕不斷被挖出，引發外界高度關注，也讓歷屆導師的酬勞排名再度被網友瘋傳，其中，台灣藝人哈林庾澄慶就以500萬人民幣（約2千多萬台幣）墊底，第一名則由謝霆鋒的3200萬人民幣（約1.4億台幣）奪下。事實上，哈林就曾為此公開回應：「完全不會介意！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
事件回到2018年，哈林當時4度擔任《中國好聲音》導師，廣受大眾好評，卻因為范冰冰逃稅風波，遭到網友爆料，哈林一季僅拿500萬人民幣，相比其他導師汪峰1500萬人民幣（約6千多萬台幣）、那英2000萬人民幣（約8千多萬台幣）、周杰倫2800萬人民幣（約1.2億台幣），哈林則成為該季酬勞最低的導師，意外掀起眾人關注。

▲周杰倫替《中國好聲音》帶來名氣，卻在4季錄製中沒有帶出冠軍學員，僅陳梓童、向洋2名亞軍及董姿彥1名季軍。（圖 ／杰威爾音樂臉書）
▲周杰倫成功《中國好聲音》帶來名氣，但領的酬勞僅排在歷屆導師群第二名。（圖 ／杰威爾音樂臉書）
當時哈林受訪時表示：「完全不會介意排名，我覺得做節目是大家好才重要，不是自己，因為你不可能一個人好節目就會好。」他認為，節目製作單位有他們的考量，而自己就是把該做的事情做好，拿多少並不重要，樂觀看待此事。

不過，隨著近期《中國好聲音》黑幕爭議不斷被挖出，歷屆導師的酬勞排行再度瘋傳至中國各大網路平台，哈林依舊以500萬人民幣酬勞墊底，最高則是由謝霆鋒奪下，以3200萬人民幣（約1.4億台幣）暫居第一名，台灣歌手周杰倫則排在第二，引發討論。

▲網路上流傳的《中國好聲音》導師群酬勞排行。（圖／翻攝微博）
▲網路上流傳的《中國好聲音》導師群酬勞排行。（圖／翻攝微博）

哈林外甥女嫁豪門怒了！王瀅不滿老公「連吃水果都要我挑籽」

哈林6歲女兒畢業！他「零偽裝」含淚現身　吐真實心聲：悲喜交加

甄妮再替李玟出氣！點名《中國好聲音》柳副導：投資方總動得了你

《中國好聲音》潘瑋柏導師出場費飆破6000萬！「被轉身」畫面流出

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀