妹子戴「大同電鍋安全帽」坐後座！他驚呼：是真愛 當事人現身了
行駛在路上竟能看到大同電鍋在移動！網紅「福澤喬」近期在臉書粉專上，發出一張在街頭上的照片，只見前方男子騎著檔車載人，但後方的女孩頭上卻是帶著一頂「大同電鍋」，畫面立刻掀起網路熱議，甚至還引出男騎士本尊揭露兩人的現況。
記者潘毅/綜合報導
曾是日本特派記者的福澤喬，21日於個人的臉書粉專「Joel來談日本」上，貼出一張逗趣照片，照片背景是在台北市街頭，在壅塞的路上，卻有一個奇景吸引了他的目光，就是前方檔車上，後座的妹子頭頂，竟然是一個「大同電鍋」造型的安全帽，一旁甚至還附上飯匙，造型十足逼真。
這畫面也讓福澤喬不禁笑喊「如果有個女孩願意戴著大同電鍋（附飯匙）的安全帽，坐後座跟著逛街。說這女孩是真愛，不管你信不信，我是信了」。貼文吸引超過3萬人按讚，眾多網友看完也驚呼「這帽子也太酷，到底在哪裡買的？」、「真的很吸引目光欸」。
隨後這輛檔車的男騎士也在留言區現身回應「我是車主⋯完全不知道，居然會在朋友的限時動態看到！有點受寵若驚。謝謝大家這麼熱情，不過我們真的就是好朋友而已，雖然目前是沒有發生什麼事，但希望不要去打擾女方，我們都是普通人而已，在這裡先謝過各位了。」
事實上這款「大同電鍋」造型的安全帽，早在2018年時就曾一度爆紅，當時是一位網友以手工訂製方式作成，後來不少廠商看見商機，紛紛製作推出相似造型，目前在各大網路拍賣平台上，都能看見類似的商品，價格則在1千元至3千元間不等。