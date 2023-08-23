1917年照片見「現代時裝」男子！旁人表情超怕 網驚：穿越時空了
一張1917年拍下的照片，又再度掀起全球對於時空旅行可能性的討論！YouTuber格蘭特（Jamie D. Grant）之前在歷史書上找到一張照片，畫面中一位男子身穿「現代時裝」，而影像內容曝光，讓全球不少網友都認為是「穿越時空」，但也有人從其他書本中找出打臉證據。
記者潘毅/綜合報導
據英國《鏡報》近期報導，YouTuber格蘭特（Jamie D. Grant）在一本1974年出版的書籍《偉大的斯科特角故事》（The Great Cape Scott Story）中，找到了一張照片，名為「最後的野餐」（Last Picnic），拍攝地點位於加拿大，時間則是1917年。
不過這張照片中，卻有著相當異常的情況，就是照片中所有人幾乎都是穿著當時的西裝配帶禮帽，女性則都身著長裙，但是卻有一位男子，身穿T恤和短褲，髮型放到現在也不退流行，完全是現代風格。
此外，照片中一旁的其他兩位男子，則面露驚訝地看著這位T恤短褲男，也讓這張照片也讓格蘭特與全球網友，忍不住萌生「這男子究竟是不是時空旅行者」的遐想。
不過隨後也有對歷史有深入研究的網友，提出相關證據進行反駁，表示早在1917年，世界上就已經有T恤，1920年代的《韋氏字典》（Merriam-Webster Dictionary）上，也早已收錄「T恤」這個單字，認為男子只是當時穿著較為新潮的年輕世代。