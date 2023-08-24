山道猴子「始祖」竟是劉德華！超帥跑山畫面被翻出　後座還載女神

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這張《天若有情》中的劇照，只見畫面中男神劉德華帥氣地騎乘著檔車，頭頂戴上了SHOEI 安全帽，後座還載著一位長相清秀的女子，與近期爆紅的山道猴子男主角配備相似度超高，但是論帥氣度，絕對是天王大勝，童一寧也坦言：「劉德華縱橫華語影壇超過三十年，誰能同時比他帥又比他慘？畢竟他後座的女神可是吳倩蓮！」
《天若有情》（又名：追夢人）這部電影於1990年時上映，由劉德華、吳倩蓮、吳孟達和黃光亮主演，劇情主要講述由劉德華飾演的「華Dee」古惑仔，與吳倩蓮飾演的千金小姐「Jo Jo」之間的浪漫愛情故事，劇中劉德華流著鼻血騎機車及砸婚紗店偷新娘服裝的一幕，時至今日都是香港電影的不敗經典畫面，當時《天若有情》甚至紅到韓國，讓劉德華在90年代3度蟬聯「韓國最受歡迎巨星」。
童一寧分享的這張劇照也引發熱議，許多華仔的粉絲也紛紛提出看法「山道猴子始祖也太帥了吧」、「天若有情是悲慘卻很帥，山道猴子是除了悲慘、還是悲慘」、「當年邊騎邊鼻血的畫面超帥」、「安全帽也太像」、「吳倩蓮真的很美」、「這一段的背景音樂是beyond 的灰色軌跡」、「德華層次太高，沒辦法詮釋山道猴子這種角色」、吳倩蓮沒有被A哥把走」。
【本文獲臉書粉絲團《家有囍事工作室》授權報導】