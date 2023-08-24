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山道猴子「始祖」竟是劉德華！超帥跑山畫面被翻出　後座還載女神

▲作家童一寧找到山道猴子的「始祖」是劉德華，超帥兜風畫面以及後座女神級人物引發熱議。（圖／家有囍事工作室）
▲作家童一寧找到山道猴子的「始祖」是劉德華，超帥兜風畫面以及後座女神級人物引發熱議。（圖／家有囍事工作室）

記者潘毅/綜合報導

近期一部名為《山道猴子的一生》的動畫，因為過於真實的劇情，在台灣網路圈爆紅，上下集總觀看數迅速突破千萬，已是現象級作品。但日前作家童一寧就找到山道猴子「始祖」竟是天王劉德華，超帥的兜風畫面以及後座女神級人物也引發熱議。

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「不要跟我談什麼山道猴子的一生」，作家童一寧日前在粉專「家有囍事工作室」上發文分享「什麼飆車改車悲慘大結局，天若有情（aka 追夢人）華弟才是真正第一把交椅！」

這張《天若有情》中的劇照，只見畫面中男神劉德華帥氣地騎乘著檔車，頭頂戴上了SHOEI 安全帽，後座還載著一位長相清秀的女子，與近期爆紅的山道猴子男主角配備相似度超高，但是論帥氣度，絕對是天王大勝，童一寧也坦言：「劉德華縱橫華語影壇超過三十年，誰能同時比他帥又比他慘？畢竟他後座的女神可是吳倩蓮！」

▲《天若有情》中的劇照，只見圖中的男神劉德華帥氣的騎乘著檔車，頭頂則戴上了SHOEI 安全帽，後座還載著一位妹子，與近期爆紅的山道猴子男主角配備相似度超高，但是論帥氣度，絕對是天王大勝。（圖／家有囍事工作室、YT@Eric Duan）
▲在《天若有情》中男神劉德華帥氣的騎乘著檔車，頭頂戴上了SHOEI 安全帽，後座還載著一位妹子，與近期爆紅的山道猴子男主角配備相似度超高，但是論帥氣度，絕對是天王大勝。（圖／家有囍事工作室、YT@Eric Duan）
《天若有情》（又名：追夢人）這部電影於1990年時上映，由劉德華、吳倩蓮、吳孟達和黃光亮主演，劇情主要講述由劉德華飾演的「華Dee」古惑仔，與吳倩蓮飾演的千金小姐「Jo Jo」之間的浪漫愛情故事，劇中劉德華流著鼻血騎機車及砸婚紗店偷新娘服裝的一幕，時至今日都是香港電影的不敗經典畫面，當時《天若有情》甚至紅到韓國，讓劉德華在90年代3度蟬聯「韓國最受歡迎巨星」。

童一寧分享的這張劇照也引發熱議，許多華仔的粉絲也紛紛提出看法「山道猴子始祖也太帥了吧」、「天若有情是悲慘卻很帥，山道猴子是除了悲慘、還是悲慘」、「當年邊騎邊鼻血的畫面超帥」、「安全帽也太像」、「吳倩蓮真的很美」、「這一段的背景音樂是beyond 的灰色軌跡」、「德華層次太高，沒辦法詮釋山道猴子這種角色」、吳倩蓮沒有被A哥把走」。

【本文獲臉書粉絲團《家有囍事工作室》授權報導】

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