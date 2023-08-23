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營建署又發錢！這13區學生族最高領1萬元　申請條件、方式一次看

▲營建署又要發錢了！轄下太魯閣國家公園管理處將發獎學金，最高1萬元，申請條件、方式一次看。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲營建署又要發錢了！轄下太魯閣國家公園管理處將發獎學金，最高1萬元，申請條件、方式一次看。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

營建署又要發錢了！這次不是房貸補貼，也不是租屋補助，而是獎學金！營建署轄下太魯閣國家公園管理處，將發放獎學金給住在太魯閣國家公園周邊的13區學生，從國小五年級到研究所都能領，最高1萬元，申請條件、日期及方式一次看。

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太管處指出，發放對象是國小五年級到研究所的學生，只要符合學業及操行成績優異、錄取大專，或具有特殊才藝的學生，並設籍園區周邊社區，包括花蓮縣秀林鄉佳民、景美、秀林、富世、崇德、和平等村，南投縣仁愛鄉榮星、翠華、力行、大同、德鹿谷（合作）、精英等村以及台中市和平區平等里等13區滿2年者，都可提出申請。

▲設籍在太魯閣國家公園轄區周邊13區的國小五年級至研究所學生，只要符合學業及操性成績，都可申請獎學金。圖為富世村。（圖／太管處提供）
▲設籍在太魯閣國家公園轄區周邊13區的國小五年級至研究所學生，只要符合學業及操性成績，都可申請獎學金。圖為富世村。（圖／太管處提供）
申請時間為9月1日至9月30日止，截止收件後太管處將進行審核評比，並依實際預算額度調整獎助學金及人數，分配頒給審核通過之學生。審核通過者，國小學生每人獲頒獎學金1000元；國中2000元；高中3000元至5000元。

大專及研究所6000至8000元；錄取大專以上學校（需完成註冊）及特殊才藝助學金為6仟至1萬元整。不過，低收入戶學生不受設籍2年限制，還可以優先錄取。

獎學金申請表，請上太魯閣國家公園官網下載，或向相關村里辦公室索取。請填寫申請表及備妥相關文件，並於受理時間內（郵戳為憑）郵寄或親送至「972花蓮縣秀林鄉富世村富世291號，太魯閣國家公園管理處解說教育課」即可。


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