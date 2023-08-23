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林益世涉貪更二審首開庭　控大法庭「實質影響力」擴權要釋憲

▲前行政院秘書長林益世與妻彭愛佳前往高院開庭（圖／記者潘千詩攝，2023.08.23）
▲前行政院秘書長林益世與妻彭愛佳前往高院開庭（圖／記者潘千詩攝，2023.08.23）

記者潘千詩／台北報導

民代請託、關說或施壓，到底屬於「職務上行為」或「實質影響力」，一直有不同見解，最高法院刑事大法庭3月間統一法律見解，認定屬於「實質影響力」。因此，前行政院秘書長林益世被控涉向爐渣業者收賄6300萬元，更一審依公務員假借職務恐嚇得利罪，判4年10月遭撤銷發回。高院更二審今（23）日首開庭，林益世委任律師竟指大法庭裁定擴權，將聲請釋憲。林益世則說，他沒有恐嚇，也沒有貪汙。

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林的委任律師蔡世棋主張，大法庭裁定「擴權」，將聲請大法官解釋，希望更二審停止審判。律師還稱，有上過司法院長許宗力課的法官都知道，當法官覺得法條有疑義、牴觸憲法之虞，就要停止訴訟，這樣才能保護「被告人權」。

特偵組（已解散）指控，林益世2010年任立委時，收受地勇公司負責人陳啟祥6300萬元賄賂，進而協助地勇取得爐下渣原料轉售及承購中聯公司的轉爐石合約；2012年行政院秘書長任內，再向地勇索賄8300萬元未遂，遭求處無期徒刑。

▲前行政院秘書長林益世與妻彭愛佳前往高院開庭（圖／記者潘千詩攝，2023.08.23）
▲前行政院秘書長林益世與妻彭愛佳前往高院開庭（圖／記者潘千詩攝，2023.08.23）
一審認為，林益世收賄「喬」合約，不是立委職務上行為，依《刑法》公務員假借職務權力機會犯恐嚇得利、洗錢罪判刑7年4月。

二審認為，林益世以立委權力對中鋼、中聯公司高層人士加以恐嚇，構成《貪汙治罪條例》的違背職務收賄罪，重判12年，最高法院部分撤銷。

更一審支持一審見解，又因審理迄今已逾8年，依《速審法》減刑規定，從輕量刑4年10月。

檢辯上訴至最高法院後，承審庭評議認為，先前的裁判對於「實質影響力說」等法律見解已有歧異，決定向刑事大法庭提案，以統一法律見解。

最高法院刑事大法庭裁定，民代關說喬事只要有對價關係，就是「職務上行為」，構成《貪汙治罪條例》刑度7年起跳的收賄罪或5年起跳的圖利罪。

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