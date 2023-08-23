Yuri被封「地表最強發電機」豐富情史曝光！背後環抱毛弟堪稱經典

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時間回到2021年，PTT八卦版有網友PO文指出「有沒有Yuri誤傳限時的八卦？」描述日前不小心滑到Yuri的IG限動，看見男生趴在Yuri的身上，互動言語十分親密，影片瞬間轟動全網，更有不少粉絲留言哀號，「女神死會了！」事實上，該部影片很久之前就在流傳，Yuri也透過經紀人回應，這是2、3年前，大約2018、2019年發生的事情，當時不小心手滑把與交往對象的影片上傳。直到現在仍時不時被網友們拿出來重提。
《綜藝玩很大》結緣 背後環抱毛弟照變經典
2020年9月，Yuri曾被媒體拍到與毛弟看電影約會，雖然兩人戴著口罩，仍藏不了明星光環，沒想到看完電影後的Yuri竟然從背後環抱男方，氛圍不斷散發出粉紅泡泡，而該畫面也成為Yuri緋聞中的經典。後來兩人就回到毛弟住處，直到隔天早上9點多，Yuri才搭乘計程車離開。不過，這段戀情似乎維持不到一年，隔年6月毛弟就在IG上暗指分手，甚至互相取消追蹤。而Yuri則是回應，自己還是單身，與毛弟還是好朋友，彼此在工作場合中碰到還是會打招呼。
《全明星》于成炘變煙霧彈 王齊麟球拍定情
2022年，Yuri參與熱度最高的《全明星運動會4》卻和同隊的演員于成炘傳出戀情，無論是聚餐還是訓練，都是由于成炘開車接送Yuri，甚至一度在Yuri家中獨處4個多鐘頭。而當時Yuri經紀人回應，紅隊的感情都非常好，因為兩人住比較近，彼此都會互相載來載去。于成炘的經紀人也澄清平緩，兩人真的只是朋友。
沒想到同年9月，Yuri再度爆出與羽球國手王齊麟熱戀，因男方幫忙指導羽球而結緣，還可以從Yuri的IG精選動態中找到，王齊麟甚至願意借她未開封的全新球拍，11月王齊麟還被拍到開車送剛錄影完的Yuri回家，再度造成熱議。直到今年2月，Yuri就在節目《11點熱炒店》上駁斥該緋聞，「亂說！我覺得大家都很愛說我有男朋友！你們不要再害我交不到男朋友了！」並強調自己還是單身，呼籲外界別再亂傳。
樂天女孩經紀人今日也針對Yuri、春風、王齊麟的緋聞事件回應，「公司對於藝人私下交友的情況都不會過問。跟朋友餐敘、聚會都是正常社交，大家不要過多聯想。」並強調，「就我知道她（Yuri）單身好久了。希望大家多多關注她在球場和戲劇上的表現。」