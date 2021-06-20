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邱宇辰取關啦啦隊女神　「恨不留太久」低潮原因曝光

▲邱宇辰發文「不要讓恨停留在你身上太久」疑情變。（圖／翻攝邱宇辰IG）
▲邱宇辰發文「不要讓恨停留在你身上太久」疑情變。（圖／翻攝邱宇辰IG）

記者羅凌筠/台北報導

2021-06-20 17:12:13｜2021-06-20 17:12:22

邱宇辰（毛弟）去年9月被拍到與陳怡叡（Yuri）過夜，對方是職棒樂天桃猿啦啦隊「RakutenGirls」女神，與《全明星運動會》MVP邱宇辰頗為匹配，不過2人堅稱是好朋友，近日邱宇辰在IG吐露低潮心聲，「離開才是最好的選擇」、「不要讓恨停留在你身上太久」，字字句句指向情變分手，和Yuri的帳號也互相取消追蹤，對此，邱宇辰經紀人向《NOWnews今日新聞》表示：「只是疫情一些事有感而發。」否認發文與感情生活有關。

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▲邱宇辰5天內連吐低潮心聲。（圖／翻攝邱宇辰IG）
▲邱宇辰5天內連吐低潮心聲。（圖／翻攝邱宇辰IG）
邱宇辰在IG以黑底白字寫下：「如果一個人總是激發你焦躁情緒，而自己無法改變循環時，也許離開才是最好的選擇，離開某些人不是他不好，而是因為跟他在一起，我的狀態不好。」、「朋友們，不要讓恨停留在你身上太久，我知道很難，但我陪著你，因為其實想想，對方已經做了他／她年紀人生經驗裡，最好的選擇決定了，因為你不會要讓小學生做大學生的選擇懂嗎？時間是最好的解藥啊。」一連2篇限時動態都透露低潮心情。

▲邱宇辰、Yuri的社群帳號互相取消關注。（圖／翻攝邱宇辰、Yuri
▲邱宇辰、Yuri的社群帳號互相取消關注。（圖／翻攝邱宇辰、Yuri IG）
事實上邱宇辰這周頻頻發文「看清」、「斷捨離」等字眼，疑似陷入負面情緒。對此，邱宇辰經紀人表示：「宇辰只是最近疫情一些事有感而發，謝謝關心一切都好。」而問及Yuri取消關注邱宇辰IG帳號，9個月緋聞戀情是否破局？Yuri經紀人則低調回應：「公司不太會干涉藝人的私事和交友狀況，所以我們就比較不方便回應，謝謝關心。」

▲Yuri（陳怡叡）擁有甜美笑容，是高顏值職棒甜心。（圖／翻攝Yuri
▲Yuri（陳怡叡）擁有甜美笑容，是高顏值職棒甜心。（圖／翻攝Yuri IG）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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