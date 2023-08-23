啦啦隊女孩「淡季月薪僅2萬」！小龍女琪琪揭辛酸　粉絲全被惹哭

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不過近期小龍女啦啦隊的隊長琪琪接受《東森新聞》專訪時提到，啦啦隊員工作雖然看似光鮮亮麗，可以獲得很多粉絲、賺很多錢，但其實非常辛苦，除了球場上的日曬雨淋之外，薪資也是「有跳才有錢」以場次計算，到了賽季結束時的淡季，就必須去外面找活動案子來補足收入來源，琪琪也苦笑表示：「自己努力一點的話會有6萬，活動少一點大概2萬內，很不穩定」。
許多PTT鄉民得知此消息後，也紛紛表示心疼：「之前看訪問啦啦隊平常很早就到球場，綵排、化妝、換衣，若因雨取消沒打還沒賺等於白跑一趟」、「感覺真的不多，明明啦啦隊才是吸票主力」、「大家看到的都是那些頂尖知名度啦啦隊的收入曝光，沒想過其他的人」、「啦啦隊比較像是打知名度的一份工作啦，就像在拚一個曝光與機會」。
📍「小龍女」隊長琪琪小檔案
琪琪本名劉怡琪，2014年出道至今，曾擔任過義大犀牛、統一獅、新竹攻城獅及中華隊的啦啦隊成員，目前則是味全龍啦啦隊Dragon Beauties的隊長。琪琪過去曾透露，自己會成為職棒啦啦隊女孩，其實弟弟翔翔有關，翔翔從小就是腦麻患者，行動不便，起居都需要家人照護，琪琪也一肩扛起家計，而翔翔平時最喜歡的就是棒球，當時琪琪看到有棒球啦啦隊甄選，就決定參加，結果不小心入選，自此開始了啦啦隊的生涯。平時琪琪也常在個人IG上，貼出與弟弟翔翔的合影，愛家形象感動不少粉絲。