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啦啦隊女孩「淡季月薪僅2萬」！小龍女琪琪揭辛酸　粉絲全被惹哭

▲小龍女啦啦隊隊長琪琪日前接受專訪，訴說啦啦隊女孩辛酸且不為人知的一面。（圖／IG@kiki77.tw）
▲小龍女啦啦隊隊長琪琪日前接受專訪，訴說啦啦隊女孩辛酸且不為人知的一面。（圖／[email protected]

記者潘毅/綜合報導

現在台灣的體育賽事中，都能看到場邊熱情應援的啦啦隊女孩們，之前WBC經典賽時，這個文化紅到全球皆知。先前韓國啦啦隊員李多慧來台加入樂天，關注度更是比不少旅外球員回國還要高，不少人對於啦啦隊員的收入也有了各種遐想，不過日前小龍女啦啦隊隊長琪琪接受專訪時，提到「淡季月薪才2萬」，內容立刻掀起熱議。

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今年7月底時，中職球團台鋼雄鷹要招募「WING STARS」啦啦隊，當時開出入選的正式成員將獲得保障年薪至少50萬元（未含績效分紅、商業合作等）正式合約，這金額在當時就引發廣泛討論。

▲琪琪時常在個人IG上，貼出與弟弟翔翔的合影，愛家形象感動不少粉絲。（圖／IG@kiki77.tw）
▲琪琪時常在個人IG上，貼出與弟弟翔翔的合影，愛家形象感動不少粉絲。（圖／[email protected]
不過近期小龍女啦啦隊的隊長琪琪接受《東森新聞》專訪時提到，啦啦隊員工作雖然看似光鮮亮麗，可以獲得很多粉絲、賺很多錢，但其實非常辛苦，除了球場上的日曬雨淋之外，薪資也是「有跳才有錢」以場次計算，到了賽季結束時的淡季，就必須去外面找活動案子來補足收入來源，琪琪也苦笑表示：「自己努力一點的話會有6萬，活動少一點大概2萬內，很不穩定」。

許多PTT鄉民得知此消息後，也紛紛表示心疼：「之前看訪問啦啦隊平常很早就到球場，綵排、化妝、換衣，若因雨取消沒打還沒賺等於白跑一趟」、「感覺真的不多，明明啦啦隊才是吸票主力」、「大家看到的都是那些頂尖知名度啦啦隊的收入曝光，沒想過其他的人」、「啦啦隊比較像是打知名度的一份工作啦，就像在拚一個曝光與機會」。

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▲現在台灣的體育賽事中，都能看到場邊熱情應援的啦啦隊女孩們，之前WBC經典賽時，這個文化紅到全球皆知。（圖／NOWnews資料照）
📍「小龍女」隊長琪琪小檔案

琪琪本名劉怡琪，2014年出道至今，曾擔任過義大犀牛、統一獅、新竹攻城獅及中華隊的啦啦隊成員，目前則是味全龍啦啦隊Dragon Beauties的隊長。琪琪過去曾透露，自己會成為職棒啦啦隊女孩，其實弟弟翔翔有關，翔翔從小就是腦麻患者，行動不便，起居都需要家人照護，琪琪也一肩扛起家計，而翔翔平時最喜歡的就是棒球，當時琪琪看到有棒球啦啦隊甄選，就決定參加，結果不小心入選，自此開始了啦啦隊的生涯。平時琪琪也常在個人IG上，貼出與弟弟翔翔的合影，愛家形象感動不少粉絲。


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