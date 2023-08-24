日本店家「Google評論」不可能5顆星！行家揭真相：當地人會警惕
在網路資訊爆炸的現代，許多民眾要選擇餐廳前，多半都會參考網路上評論，而 Google 地標更是最常被使用的平台。不過就有網友發現，日本當地許多餐廳評分都不高，幾乎都沒有超過4顆星的出現。對此《NOWnews》訪問曾旅居日本的過來人揭露真相。
記者潘毅/綜合報導
一名網友之前在論壇PTT提出疑問，「日本人google評論是不是很嚴格?」提到自己準備要去日本觀光，開始尋找當地美食，結果卻發現很多被廣為推薦的美食餐廳，Google評分竟然都不到4顆星，沒看到一間能拿5星，都多半都在3.5顆星上下，但這也讓他好奇「在台灣評分低於3.8的店家，根本不敢進去消費，日本人估狗評分標準是不是比較嚴格阿？」
貼文立刻引發眾多網友討論，許多人紛紛表示「日本比較沒有打卡送東西刷評價這種習慣」、「台灣4.5以上的沒參考價值，通常都是5星店家給招待的」、「日本人最高分是4星，看到4星以上的通通都是觀光客洗的」、「日本人比較像從1星開始加上去，台灣的習慣則是從5星開始往下扣」。
針對此議題，《NOWnews今日新聞》詢問曾於日本工作5年的吳先生，他坦言「之前住在神奈川、東京都沒有看過店家為了評價，而去贈送免費東西的推銷手法，且日本人個性，收到免費贈送的東西，反而會產生警惕心，所以店家要推東西，多半都是會採用優惠套餐組合的方式，讓你覺得便宜，而非直接免費贈送」，因此日本不常見到送東西衝評價的狀況。