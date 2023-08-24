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日本正在被摧毀！當地店家怒列「6行徑」超失禮　各國遊客羞愧了

▲日本不但是台灣人最喜歡去旅行的國家，更是全世界旅客前來亞洲遊玩的首選國家。不過近期當地湧入大量報復性觀光人潮，也讓一些店家出現困擾。（圖／pakutaso）
▲日本不但是台灣人最喜歡去旅行的國家，更是全世界旅客前來亞洲遊玩的首選國家。不過近期當地湧入大量報復性觀光人潮，也讓一些店家出現困擾。（圖／pakutaso）

記者潘毅/綜合報導

日本不但是台灣人最喜歡去旅行的國家，更是全世界旅客前來亞洲遊玩的首選國家。不過近期日本湧入大量報復性觀光人潮，也讓當地人出現不少困擾，更有店家在門口擺出英文公告，希望國際遊客別再做出很失禮的「6種行徑」，詳細內容一看，也讓許多人羞愧表示：「日本正在被毀掉！」

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日前臉書粉專「Japan Moments」轉發一張照片，是一間日本的零售店家，直接在門口處擺放一張大大的英文公告，直白寫上「對於外國旅客的要求」，隨後開始列出6種失禮行徑，希望外國來的旅客不要再做了！

◾第1點、請勿拿了商品卻在放回去的時候，放到錯誤的貨架上

◾第2點、請勿結帳前就打開商品包裝

◾第3點、請勿在店內亂丟垃圾

◾第4點、請勿拿沒有損壞的商品要求退貨

◾第5點、請勿將食物或飲料帶入商店內

◾第6點、大部分店員不會說英文，旅客購買物品時，應該攜帶商品圖片，或是努力說日文。

▲日前臉書粉專「Japan Moments」轉發一張照片，是一間日本的零售店家，直接在門口處擺放一張大大的英文公告，直白寫上「對於外國旅客的要求」，引發熱議。（圖／FB@Japan Moments）
▲日前臉書粉專「Japan Moments」轉發一張照片，是一間日本的零售店家，直接在門口處擺放一張大大的英文公告，直白寫上「對於外國旅客的要求」，引發熱議。（圖／FB@Japan Moments）
「Japan Moments」看完這份公告，也忍不住感嘆表示：「我們遊客是不是正在毀掉日本？」不少各國網友羞愧表示：「許多外國旅客不尊重日本文化或生活的方式」、「店家也是被搞到煩了吧」，但也有一派人反倒認為遭冒犯，特別是要求語言的部分。

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