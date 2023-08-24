公司新人傳LINE「開頭愛加這句」！前輩炮翻：在職場母湯
大學畢業生陸續到職場報到，初出社會的新鮮人，一不小心恐成「誤入叢林的小白兔」。有網友在批踢踢好奇發問，公司新來的派遣妹妹在LINE群組發言時，起手式第一句都是「弱弱的問、弱弱的說」，讓原PO覺得贅詞很多、很吵，但友人反而認為這樣講話有林黛玉的病氣感，較惹人憐愛，因此來詢問眾人看法，隨即引起熱議。
記者黃韻文/綜合報導
LINE在台灣職場是重要溝通工具，發言禮儀屢受討論。有網友在批踢踢女板（WomenTalk）以「講話前面加弱弱的問會比較有好感嗎」為題發問，內文提到，公司新來的派遣妹妹在LINE發訊息時，前面常加一句「弱弱的問、弱弱的說」。
原PO舉例，像是「弱弱的問一下，中午要幫大家叫飲料嗎」，或是「弱弱的說…其實昨天不是我設定的，是我請學長…」讓原PO覺得很吵，還要看完贅詞才能讀到重點。不過身邊好友反而認為，這樣講話有一股林黛玉病氣的感覺，比較讓人憐愛、也不容易被罵。
該文隨即引起熱烈討論，多數人都一面倒搖頭，認為太頻繁會有反效果、看久會煩，且不只沒好感、不加分，還會讓人覺得發言的人懦弱、畏縮，無法承擔事情，「弱弱的問」不該用在公司群組，在職場上會顯得很不專業，更有人直言看了超反感。
但也有其他人緩頰，認為這句話有「新手勿鞭」的意思，或是自己也知道在問蠢問題或伸手牌；也許對年輕人來說，「弱弱的問」其實等同於「不好意思」，只是個開頭語。有網友則是已見怪不怪：「都沒人帶過新人? 帶多了看習慣、很正常」。