林襄、Yuri陸續被爆熱戀中！粉絲改捧「啦啦隊新女神」：她超級婆
近期台灣的職棒圈不平靜！除了球員場外事務之外，連啦啦隊都出現狀況，女神林襄與馬傑森、Yuri與春風接連爆出熱戀緋聞，讓無數粉絲在孤獨的夜晚痛哭欲絕。緋聞陸續爆出後，一位鄉民不禁想問「還有誰能成為拉拉隊王牌女神？」發文引發熱烈討論，而在留言處中，這位女神最多次被點名。
記者潘毅/綜合報導
一位鄉民在論壇PTT上發文表示，林襄跟Yuri都是樂天啦啦隊中相當具有人氣的女神級王牌，但近期陸續傳出感情緋聞，自己身邊粉絲也感到十分難過，因此開始好奇「那現在樂天進入『後林襄、YURI』時代，要找誰當新一代頭號王牌呢？是巫苡萱、隊長籃籃還是超級新人嘎琳？」
貼文曝光後隨即引發廣泛討論，其中樂天桃猿「女團長」Rina則被點名最多次，粉絲也紛紛大讚「我只推Rina」、「Rina超婆阿， 一直香一直正」、「選Rina吧」。
還有其他粉絲也紛紛提出自己心中的女神「若潼還有小鹿，三十幾還長那樣，根本PR99了好嗎」、「樂天有李多慧、嘎琳、孟潔、若潼、琳蛋，還有Rina，能打的還好幾個，沒在怕的」、「慈妹啊」、「秀秀子最香」、「嘎琳這麼猛，其他人閃邊好嗎」。
📍樂天桃猿「女團長」Rina小檔案
Rina本名謝艾娜，過去曾當過舞者、健身教練、模特兒，自2021年起加盟樂天桃猿擔任應援團女團長，更是中職史上第一位應援團女性團長。過去她也跟另一位女神壯壯 合組 「什麼團長樂團」，推出了不少的Cover曲目。