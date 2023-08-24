維也納司機問「台灣是不是很窮」！吳鳳狂嘆可惜：我們還需要加油
土耳其裔藝人吳鳳來台灣發展十年，也已經取得我國身分證與護照成為台灣人，他也時常發揮影響力，替台灣在國際發聲。而近期吳鳳與家人正在奧地利的維也納觀光，不過他卻被當地計程車司機提問「台灣是不是很窮？」詳細原因也讓吳鳳有些感慨：「台灣還需要加油！」
記者潘毅/綜合報導
吳鳳昨（23）日在臉書上發文分想與家人在維也納觀光的經歷，「剛剛搭taxi ，司機問我們來自哪裡？我回答：台灣。司機一開始以為是泰國，後來我解釋是台灣，之後他問我：台灣是不是很窮？我回答台灣是世界最大20個經濟體之一，從健保制度到教育水平相當的發達。一點都不是一個落後的國家。」
然而維也納司機產生這番疑問，也讓吳鳳有些感慨：「其實在國外真正的認識台灣的人不多，講到台灣他們不太會有畫面，所以常常搞混台灣，不知道到底是一個怎麼樣的地方。我覺得真的很可惜！唯一的方法就是多宣傳，盡力建立國際的管道來好好介紹台灣給世界。」
吳鳳也認為，「在台灣有時候我們忘記海外的世界，比較會活在自己的生活中，再來我們是島國，不像歐洲國家一樣很快跟周邊的國家交流」。並直接以維也納當作對比案例「他們從藝術到歷史，從建築風格到城市規劃都很完整。所以自然吸引世界各地的觀光客來玩。台灣這方面還需要加油。」
吳鳳最後也表示，自己會不斷的觀察海外的世界，想要把它們的優點介紹給台灣，我們也會跟得上世界的變化。「台灣具有很大的前途，好好運用的話我們在國際舞台上更知名。這個需要多看世界，吸收正確的資訊，培養人才，加強語言能力，投資創意等等。認真包裝台灣，真心規劃未來的話，我們也可以做得到」。