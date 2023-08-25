31歲人妻「狂生9孩」！湊齊12生肖為目標：家有6保母超猛

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兩人在高中相識，出身富裕的趙萬龍，第一次見到田東霞便一見鍾情。在2008年，才16歲的田東霞就嫁給19歲的趙萬龍。結婚沒兩年，2010年兩人生下第一個虎寶寶女兒，緊接著2012年龍年又誕下一對雙胞胎兒子，公婆樂不可支，豪邁的在飯店擺了好幾桌滿月酒。
當時兩人已有3個孩子，原先打算封肚不再生了，但田東霞看著孩子嘻笑的模樣，突然有了大膽的想法「多子多福」，她想著是不是孩子多了，對這個家庭更好，畢竟先生事業是在孩子變多後，也開始有了起色。她曾打趣表示，先生的基因這麼優秀，不多生幾個浪費了，於是兩人正式開啟「造人計畫」。
2016年，24歲的田東霞生下第4個孩子、屬羊的女兒；2017年、2018年、2019年，馬不停蹄一年生一個，至此，她已經有7個孩子，生產過程都十分順利。然而在2020年鼠年懷老八的時候，遇上了疫情爆發，管控之下她只能獨自去產檢，幸好最後自己一個人在醫院將女兒平安生下來。
2022年，田東霞又生了一個虎寶寶，可惜和大女兒生肖重複了，湊整「12生肖」夢想幻滅。許多人初聞她有9個孩子都感到不可思議，養一個孩子就勞心勞力，何況家裡還有9個，比幼幼班「1:8」師生比還高，肯定雞飛狗跳不好過。
但從趙萬龍的抖音影片來看，兩人家住幾百坪豪宅、整理得有條不紊，沒有整桌奶瓶、滿地積木的慘況，家裡還請了6個保母，專門照顧孩子的生活起居，因此田東霞不用煩惱下廚、也無需勞心家務，外出還有專門司機，每次生完都入住最好的月中調養，也難怪歲月只在別人身上留下痕跡。