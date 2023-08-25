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31歲人妻「狂生9孩」！湊齊12生肖為目標：家有6保母超猛

▲年僅31歲的中國女子田東霞，已是9個孩子的媽，夫妻兩人目標是湊齊12生肖。（圖／翻攝趙萬龍抖音）
▲年僅31歲的中國女子田東霞，已是9個孩子的媽，夫妻兩人目標是湊齊12生肖。（圖／翻攝趙萬龍抖音）

記者黃韻文/綜合報導

看起來像20多歲少女，實際上已是9個孩子的媽！年僅31歲的中國浙江女子田東霞，是微博近期熱門人物，因為婚後她就不停在生小孩，結婚13年生了9胎，夫妻兩人共同目標是「湊齊12生肖」，為此家裡還請了6個保母，故事傳出讓人讚嘆，有錢就是任性。

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根據中國媒體報導、以及兩人社群自介資料顯示，田東霞的丈夫趙萬龍是上市公司萬正電源集團董事長，生這麼多小孩也不是因為公婆施壓、或是重男輕女，田東霞曾在受訪時笑稱，因為先生基因優秀，不多生幾個就浪費了。

▲田東霞結婚13年生了9胎，夫妻兩人成為近期熱門人物。（圖／翻攝趙萬龍抖音）
▲田東霞結婚13年生了9胎，夫妻兩人成為近期熱門人物。（圖／翻攝趙萬龍抖音）
▲田東霞的丈夫趙萬龍是上市公司萬正電源集團董事長，兩人以擁有9寶為樂。（圖／翻攝趙萬龍抖音）
▲田東霞的丈夫趙萬龍是上市公司萬正電源集團董事長，兩人以擁有9寶為樂。（圖／翻攝趙萬龍抖音）
兩人在高中相識，出身富裕的趙萬龍，第一次見到田東霞便一見鍾情。在2008年，才16歲的田東霞就嫁給19歲的趙萬龍。結婚沒兩年，2010年兩人生下第一個虎寶寶女兒，緊接著2012年龍年又誕下一對雙胞胎兒子，公婆樂不可支，豪邁的在飯店擺了好幾桌滿月酒。

當時兩人已有3個孩子，原先打算封肚不再生了，但田東霞看著孩子嘻笑的模樣，突然有了大膽的想法「多子多福」，她想著是不是孩子多了，對這個家庭更好，畢竟先生事業是在孩子變多後，也開始有了起色。她曾打趣表示，先生的基因這麼優秀，不多生幾個浪費了，於是兩人正式開啟「造人計畫」。

▲田東霞笑說先生基因優秀，不多生幾個浪費了。（圖／翻攝趙萬龍抖音）
▲田東霞笑說先生基因優秀，不多生幾個浪費了。（圖／翻攝趙萬龍抖音）
2016年，24歲的田東霞生下第4個孩子、屬羊的女兒；2017年、2018年、2019年，馬不停蹄一年生一個，至此，她已經有7個孩子，生產過程都十分順利。然而在2020年鼠年懷老八的時候，遇上了疫情爆發，管控之下她只能獨自去產檢，幸好最後自己一個人在醫院將女兒平安生下來。

2022年，田東霞又生了一個虎寶寶，可惜和大女兒生肖重複了，湊整「12生肖」夢想幻滅。許多人初聞她有9個孩子都感到不可思議，養一個孩子就勞心勞力，何況家裡還有9個，比幼幼班「1:8」師生比還高，肯定雞飛狗跳不好過。

▲「老八」的滿月喜宴，豪氣辦桌請了1千多名嘉賓。（圖／翻攝趙萬龍抖音）
▲「老八」的滿月喜宴，豪氣辦桌請了1千多名嘉賓。（圖／翻攝趙萬龍抖音）
但從趙萬龍的抖音影片來看，兩人家住幾百坪豪宅、整理得有條不紊，沒有整桌奶瓶、滿地積木的慘況，家裡還請了6個保母，專門照顧孩子的生活起居，因此田東霞不用煩惱下廚、也無需勞心家務，外出還有專門司機，每次生完都入住最好的月中調養，也難怪歲月只在別人身上留下痕跡。

▲兩人住在豪宅，一家13口吃晚餐就是餐廳包廂大圓桌等級。（圖／翻攝趙萬龍抖音）
▲兩人住在豪宅，一家13口吃晚餐就是餐廳包廂大圓桌等級。（圖／翻攝趙萬龍抖音）
▲歲月只在別人身上留下痕跡，田東霞絲毫不像生了9個孩子的媽。（圖／翻攝趙萬龍抖音）
▲歲月只在別人身上留下痕跡，田東霞絲毫不像生了9個孩子的媽。（圖／翻攝趙萬龍抖音）

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