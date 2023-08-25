漲幅創新高！東南亞外送電商Grab飆漲11% 網商龍頭拼盈利
受到越南電動車商VinFast的影響，越來越多越南企業例如電商VNG宣佈赴美上市，而東南亞相關企業也水漲船高。有東南亞版Uber之稱的Grab，23日在美國那斯達克掛牌的股票飆漲11%，漲幅創三個月以來最大。Grab正努力減少虧損，並逐漸邁向盈利。
國際中心賴正琳／綜合報導
自2012年成立以來Grab事業發展迅速，但也開始面臨勁敵如印尼的GoTo，以及新加坡Sea的市場競爭。另外，Grab在擴張版圖與吸引客群方面投入大筆資金，因此虧損也不斷擴大。最近該公司的財務重點放在管控成本上，六月才剛裁掉一千多名員工，Grab也首次嘗到即將獲利的甜頭。《彭博社》報導，從2021年第四季起算，已連續六季營業虧損都在減少，一季要比一季更接近獲利。花旗表示，Grab在行動與交貨方面特別有進步，未來展望也反應出Grab成本控制得宜，以及執行方向明確。
不過，Grab從上市迄今的兩年多以來，Grab股價已大幅滑落7成左右。雖然股價較剛上市時縮水，但近幾年Grab致力於減少虧損，而且成果顯著。《彭博社》指出，Grab將損益兩平的完成時程，從第四季度提前至第三季，並且第二季營收與調整後息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）分別比市場預估要高出4%與70%，預估Grab的訂閱戶，平均支出是非訂閱的三倍，可為2023年淨利做出5000萬至9000萬美元的貢獻度。
新創公司Grab十多年前成立於馬來西亞，後來總部搬到新加坡，旗下App所提供的服務，除了一開始主打的網約接送車輛之外，還包括餐點食物外送，以及線上金融業務等多元化項目。Grab崛起後甚至吃下整個東南亞市場，讓Uber在2018年宣布退出東南亞市場，將東南亞業務與資產出售給Grab。