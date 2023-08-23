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大起大落！越南VinFast市值漲超1千億美元　超越保時捷、漲167％

▲越南電動車製造商VinFast在22日美股盤中一度漲近170%，市值超越保時捷，讓人瞠目結舌。（圖／翻攝自官網）
▲越南電動車製造商VinFast在22日美股盤中一度漲近170%，市值超越保時捷，讓人瞠目結舌。（圖／翻攝自官網）

國際中心賴正琳／綜合報導

越南電動車製造商VinFast Auto ADR 周二 (22日) 美股盤中一度漲近170%，VinFast的成交量超過了1.8萬股，最高觸及每股46.98美元，寫下盤中歷史新高，市值甚至超越保時捷，僅次於特斯拉和日本豐田汽車，曾一度超過1千億美元，讓外界跌破眼鏡。

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據悉，這波瘋漲出乎意料之外，VinFast在15日美國借殼上市第一天雖然開出亮眼成績，但隨後股價一路下跌，造成持有VinFast絕大多數股票的越南首富范日旺，身家也在18日一夕之間暴跌52％，當天他的個人身家瞬間蒸發230億美元（約新台幣7340億元）。沒想到一切在22日又起死回生，VinFast市值來到前所未有的高峰。

VinFast美股22日盤中漲幅收窄至115.76%，每股暫報37.93美元，市值報881億美元；該股因波動過大而出現盤中第一次臨時停牌。目前VinFast Auto尚未獲利也沒有自由現金流，但以稍早每股約40美元的價格計算，市值約為900億美元，是Rivian市值的四倍，也高於理想汽車。然而VinFast競爭對手Rivian銷量已逐步成長，而理想汽車是已開始獲利的電動車新創公司，銷量遠超VinFast或Rivian。

日經亞洲》報導，佛羅里達州大學金融系研究學者Jay Ritter曾表示，「VinFast實際上是一間仍在虧損的電動車製造商，投資者也心知肚明該家公司的市值被高估，但投資者也認為可以賣給『比我蠢』的其他人，透過炒股獲取短期利益。」

外界對於VinFast的大漲感到不可思議，原因在於VinFast仍是一家虧損中的新創公司。雖然隸屬於越南首富范日旺的VinGroup集團，但專業投資人對VinFast的市值僅估到230億美元，約合每股10美元，遠低於目前的市值，期盼外界不要追高VinFast，因為極度容易泡沫化，而且由於VinFast流通在外的股數較少，意味著其股價較易於出現波動，未來走勢難以預測。

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