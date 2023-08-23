大起大落！越南VinFast市值漲超1千億美元　超越保時捷、漲167％

我是廣告 請繼續往下閱讀
VinFast美股22日盤中漲幅收窄至115.76%，每股暫報37.93美元，市值報881億美元；該股因波動過大而出現盤中第一次臨時停牌。目前VinFast Auto尚未獲利也沒有自由現金流，但以稍早每股約40美元的價格計算，市值約為900億美元，是Rivian市值的四倍，也高於理想汽車。然而VinFast競爭對手Rivian銷量已逐步成長，而理想汽車是已開始獲利的電動車新創公司，銷量遠超VinFast或Rivian。
《日經亞洲》報導，佛羅里達州大學金融系研究學者Jay Ritter曾表示，「VinFast實際上是一間仍在虧損的電動車製造商，投資者也心知肚明該家公司的市值被高估，但投資者也認為可以賣給『比我蠢』的其他人，透過炒股獲取短期利益。」
外界對於VinFast的大漲感到不可思議，原因在於VinFast仍是一家虧損中的新創公司。雖然隸屬於越南首富范日旺的VinGroup集團，但專業投資人對VinFast的市值僅估到230億美元，約合每股10美元，遠低於目前的市值，期盼外界不要追高VinFast，因為極度容易泡沫化，而且由於VinFast流通在外的股數較少，意味著其股價較易於出現波動，未來走勢難以預測。