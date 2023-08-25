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肯德基「8組隱藏優惠碼」挖出！雞塊蛋撻套餐69元　麥當勞買1送1

▲肯德基8組省錢優惠代碼快筆記，4塊雞塊、蛋撻、中飲共69元，另有咔啦雞腿堡百元套餐。（圖／NOWnews資料照片）
▲肯德基8組省錢優惠代碼快筆記，4塊雞塊、蛋撻、中飲共69元，另有咔啦雞腿堡百元套餐。（圖／NOWnews資料照片）

記者黃韻文/綜合報導

月底到了不怕吃土，輸入肯德基省錢代碼，花69元就能吃雞塊蛋撻套餐！肯德基最新「8組優惠代碼」被挖出，除了套餐最低69元起之外，咔啦雞腿堡100元套餐也是亮點之一。

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肯德基上網點餐輸入優惠代碼，或是到門市出示手機上的優惠券，就能用比菜單更划算的價格買到特殊組合。最新8組隱藏代碼挖出，其中優惠代碼「23853」只要花69元，可吃到4塊上校雞塊、1個原味蛋撻、1杯中杯百事可樂，相當於原價5.3折，下殺至近半價。

▲肯德基優惠代碼23853，上校雞塊4塊＋原味蛋撻＋中杯飲料69元。（圖／業者提供）
▲肯德基優惠代碼23853，上校雞塊4塊＋原味蛋撻＋中杯飲料69元。（圖／業者提供）
還有過去大受好評的咔啦雞腿堡百元套餐也回歸，肯德基這次改和新北勞工局合作，憑優惠代碼「23878」，花100元能吃到咔啦雞腿堡、原味蛋撻、小杯百事可樂，比單點一個咔啦雞腿堡要115元還便宜。

▲肯德基優惠代碼23878，咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋小杯飲料100元。（圖／業者提供）
▲肯德基優惠代碼23878，咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋小杯飲料100元。（圖／業者提供）
🟡肯德基優惠代碼整理：

📍23853：上校雞塊4塊＋原味蛋撻＋中杯飲料＝69元

📍23878：咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋小杯飲料＝100元

📍23636：大份脆薯＋原味蛋撻＋指定飲品5擇1＝75元
（飲品：小玉米濃湯、冰奶茶、中杯可樂、中杯無糖綠、中杯檸檬紅茶）

📍23865：咔啦脆雞6塊＋咔啦雞腿堡＋原味蛋撻4顆＋小份飲料2杯＝449

📍23335：花生熔岩卡啦雞腿堡＋咔啦脆雞2塊＋義式香草紙包雞＋原味蛋撻3個＋小份脆薯＋小杯飲料2杯＝399元

📍13307：義式香草紙包雞＋咔啦脆雞4塊＋原味蛋撻6個＝380元

📍23784：原味蛋撻6個＋青花椒香麻脆雞2塊＋咔啦脆雞3塊＋小份脆薯＋小杯飲料2杯＝399元

📍23793：花生熔岩卡啦雞腿堡＋小份脆薯＋中杯飲料

▲優惠代碼「23636」大份脆薯＋原味蛋撻＋指定飲品75元，適用到8月31日。（圖／業者提供）
▲優惠代碼「23636」大份脆薯＋原味蛋撻＋指定飲品75元，適用到8月31日。（圖／業者提供）
麥當勞即日起至9月19日則有「夏季優惠券」，出示手機優惠券畫面或直接報代碼，包括中杯可樂、蜂蜜系列飲品、經典那堤等飲品都是買1送1；大薯、4塊麥克雞塊、薯餅則是加1元多1件。

☑麥當勞夏季優惠券完整清單（點此連結）

▲台灣麥當勞推出超激省「夏季優惠券」，消費者可出示手機上的優惠券或直接報代碼，也可點選自助點餐機上的「夏季優惠券」專區，直接購買優惠餐點。(圖/品牌提供)
▲台灣麥當勞推出「夏季優惠券」，享多款商品買1送1、加1元多1件。(圖/品牌提供)

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