肯德基「8組隱藏優惠碼」挖出！雞塊蛋撻套餐69元　麥當勞買1送1

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還有過去大受好評的咔啦雞腿堡百元套餐也回歸，肯德基這次改和新北勞工局合作，憑優惠代碼「23878」，花100元能吃到咔啦雞腿堡、原味蛋撻、小杯百事可樂，比單點一個咔啦雞腿堡要115元還便宜。
🟡肯德基優惠代碼整理：
📍23853：上校雞塊4塊＋原味蛋撻＋中杯飲料＝69元
📍23878：咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋小杯飲料＝100元
📍23636：大份脆薯＋原味蛋撻＋指定飲品5擇1＝75元
（飲品：小玉米濃湯、冰奶茶、中杯可樂、中杯無糖綠、中杯檸檬紅茶）
📍23865：咔啦脆雞6塊＋咔啦雞腿堡＋原味蛋撻4顆＋小份飲料2杯＝449
📍23335：花生熔岩卡啦雞腿堡＋咔啦脆雞2塊＋義式香草紙包雞＋原味蛋撻3個＋小份脆薯＋小杯飲料2杯＝399元
📍13307：義式香草紙包雞＋咔啦脆雞4塊＋原味蛋撻6個＝380元
📍23784：原味蛋撻6個＋青花椒香麻脆雞2塊＋咔啦脆雞3塊＋小份脆薯＋小杯飲料2杯＝399元
📍23793：花生熔岩卡啦雞腿堡＋小份脆薯＋中杯飲料
麥當勞即日起至9月19日則有「夏季優惠券」，出示手機優惠券畫面或直接報代碼，包括中杯可樂、蜂蜜系列飲品、經典那堤等飲品都是買1送1；大薯、4塊麥克雞塊、薯餅則是加1元多1件。
☑麥當勞夏季優惠券完整清單（點此連結）