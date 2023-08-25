麻衣斷開台塑長孫王泉仁！「台灣不是傷心地」認了和前夫還有聯絡
女星麻衣（佐藤麻衣）與台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁去年正式開打離婚官司，並於今年4月完成離婚手續，她今（25）日出席燕窩產品代言記者會，也是離婚後首度露面，除了在記者會上忍不住哭了，受訪時也認了和前夫仍有聯絡，並表示台灣不是傷心地，「因為台灣是我第二個故鄉」。
記者郭佩蓉/台北報導
麻衣今日在記者會上，表示因為廠商懂她的辛苦所以找她代言，讓她很感動，因此忍不住落淚。她受訪時也被問到是否還有與前夫王泉仁聯絡？她坦言還是有聯絡，「其實三四年前就有每個禮拜一次視訊電話，所以我們都有聯絡，小孩也是有跟爸爸視訊聯絡，一個禮拜一次」。
麻衣也說因為上次與這次回台的時間都比較短暫，未來回台灣若時間允許，會再去拜訪台灣家人；雖然與王泉仁離婚了，但麻衣認為台灣不是傷心地，「因為台灣是我第二個故鄉」，未來台灣若有節目邀約，她則表示若節目內容有意義，或是跟她有共同的理念，會願意上節目。此外，被問到有無追求者，麻衣表示現在並沒有時間，「我晚上也不會去外面，因為我晚上6點吃晚餐，7點洗澡，8點半跟小孩一起睡到早上5點半，也沒有時間去認識新的朋友」。
被問到Makiyo最近也離婚了，麻衣驚訝表示：「哇？太快了？還沒安慰她，當時她生了寶寶有恭喜她，因為真的沒有想到她當媽媽，我認識她的時候才17、18歲，所以也不只是她，很多其他藝人朋友，以前一起上綜藝節目上外景很辛苦，跑來跑去的那些朋友現在很多都當爸媽，我看了他們的照片，就覺得很開心」，最後，麻衣也說因為一個人要照顧孩子，所以她有去考保姆證照，「去年有寫論文，很辛苦，現在有考上了，在日本可以當保姆了」。