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名家論壇》泰華眼裡的泰國／泰國的「飲料政治學」

▲泰國5月大選落幕後，前進黨與為泰黨的分合猶如戲劇情節，為泰黨的背刺行徑，也讓當紅政治明星皮塔總理夢碎。（圖／翻攝自pptvhd36）
▲泰國5月大選落幕後，前進黨與為泰黨的分合猶如戲劇情節，為泰黨的背刺行徑，也讓當紅政治明星皮塔總理夢碎。（圖／翻攝自pptvhd36）

文／泰華眼裡的泰國

有在關注泰國政治的人，應該知道泰國的政治和台灣一樣，會用顏色去區分不同政黨。二十年來泰國政治由兩大黨立宰：為泰黨和民主黨。

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為泰黨因為多次政變結束了N次，已經換了很多名字，但顏色不變，就是大家熟知的「紅色」（紅衫軍）。民主黨是一個歷史悠久的政黨，他們的代表色是「黃色」（黃衫軍）。軍人在泰國政治上也是至關重要的角色，他們負責政變，代表色是「綠色」，因為他們穿綠色制服。

▲泰國的紅衫軍與黃衫軍可追溯到前總理塔克辛遭軍方政變推翻而流亡。黃衫軍是反塔克辛人士，而紅衫軍則是支持塔克辛者。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國的紅衫軍與黃衫軍可追溯到前總理塔克辛遭軍方政變推翻而流亡。黃衫軍是反塔克辛人士，而紅衫軍則是支持塔克辛者。（圖／美聯社／達志影像）
這些年來，泰國政局混亂，政變、示威、學運、新政黨崛起，近來最具影響力的政黨就是「前進黨」。「前進黨」的前身「未來前進黨」創辦人塔納通（Thanathon Chuengrungrueangkit）曾說：「因為沒有人代表我們，我才挺身而出」，意思就是說，為泰黨無法處理的事，就由年輕世代來處理，這也是他進入政壇的初衷。

▲年輕、帥氣的塔納通被稱為「泰國歐巴馬」（圖／美聯社／達志影像）
▲年輕、帥氣的塔納通被稱為「泰國歐巴馬」（圖／美聯社／達志影像）
未來前進黨的顏色是「橘色」，因為橘色是早晨的顏色，代表新的明天、新的未來。2020年，前進未來黨被軍政府解散，改了名字「前進黨」再出發。

前進黨在位於曼谷的中央黨部地下室開設咖啡廳／酒吧，白天是咖啡廳，讓大家可以在裡面聊天、暢談政治，晚上則是酒吧，販賣來自全國各地的特色酒品。

▲泰國大選，具有改革理想的前進黨拿下最多席有望組閣。前進黨15日在曼谷老城區以車隊掃街謝票，人潮把馬路擠到水洩不通。（圖／美聯社／達志影像）
▲前進黨的代表色是橘色，意指新的明天與未來。（圖／美聯社／達志影像）
今年大選期間，前進黨的咖啡廳推出柳橙咖啡，當時快要投票了，前進黨主席兼總理候選人皮塔（Pita Limjaroenrat）爆紅，無論皮塔拿東西、用什麼、喝什麼，隔天就會秒殺，皮塔旋風可比Blackpink的Lisa在泰國，這樣說，讀者就能想像他有多紅！因為皮塔，前進黨的柳橙咖啡大賣，現在曼谷每一間咖啡廳都賣起了柳橙咖啡，柳橙咖啡成為泰國人的心頭紅，總而言之，皮塔愛的年輕人就愛。

▲前進黨的咖啡廳推出柳橙咖啡，因皮塔爆紅而大受歡迎。（圖／翻攝自前進黨臉書）
▲前進黨的咖啡廳推出柳橙咖啡，因皮塔爆紅而大受歡迎。（圖／翻攝自前進黨臉書）
同一時間，在今年大選排名第二的為泰黨也推出薄荷巧克力飲料，雖然不是大眾偏愛的飲料，但很有話題，大家也開始去嘗試薄荷巧克力飲料。

大選後，前進黨大獲全勝，與為泰黨聯手組成「八黨聯盟」，當時兩大政黨為了組閣關係如膠似漆，柳橙咖啡及薄荷巧克力飲料就成了代表雙方結盟的「友情之飲」。不過隨後的發展跌破大家眼鏡，前進黨組閣失敗後，為泰黨不只馬上變臉，拋棄了不久前還麻吉麻吉的盟友，更與軍方勢力合作，為泰黨的賽塔選上了總利、順利組閣，得票最多的前進黨則成為最大反對黨。戲劇化的政治發展激怒了前進黨廣大的年輕支持者，為泰黨的「薄荷巧克力飲料」成了「背叛之飲」。

民眾說，喝了「薄荷巧克力飲料」背會痛，暗諷為泰黨的「背刺行徑」。慘遭為泰黨背刺的前進黨，則推出新飲料：「粉紅奶可可」。

▲前進黨遭為泰黨背叛後，推出「粉紅奶可可」諷刺對手的「背刺行徑」。（圖／翻攝自前進黨臉書）
▲前進黨遭為泰黨背叛後，推出「粉紅奶可可」諷刺對手的「背刺行徑」。（圖／翻攝自前進黨臉書）
大家喝過粉紅奶嗎？除了泰奶，泰國人最愛的另一款飲料就是粉紅奶。

粉紅奶是用蛇皮果汁去泡的，原本的顏色是紅色，平常泡水喝會有淡淡的甜味，也能加蘇打水，喝起來更清爽，如果加了奶就變成了粉紅奶，粉紅奶很甜，用台灣人的標準就是全糖的十倍以上吧！

為什麼是「粉紅奶」？

首先，粉紅奶原本的顏色是紅色，因為加奶所以變粉色，就是「假紅色」的意思。第二個原因就是，很多人誤以為他的紅色是草莓，但其實它是蛇皮果！第三個原因是我個人猜想，就是因為很甜。泰文有一句「หวานเจี๊ยบ Wan-Jeab」用來形容「非常甜的東西」，後來被搞笑藝人拿來形容「很順利的做某件事情」，在政治的方面意指「違背自己說過的話的政治家」。

另外就是「草莓 Strawberry」在泰文裡是用來罵「做作的人」，它是從髒話進化來的，聽起來比較可愛。再次跟大家強調，粉紅奶是蛇皮果做的，所以是「假草莓」，又假又做作，真的是令人感到寒冷。

為什麼是可可而不是咖啡？我們要先來看它的泰文名「ประชาช็อค Pracha-Choc」，Pracha是人民的意思，Choc是Shock驚嚇，同時也是巧克力的意思。

▲「蛇皮果」是富有高營養的熱帶水，泰國人會將其製成飲品消暑。（圖／翻攝自tacconsumer）
▲「蛇皮果」是富有高營養的熱帶水，泰國人會將其製成飲品消暑。（圖／翻攝自tacconsumer）
這項飲料其實是店員的創意，有天客人問他們有沒有賣薄荷巧克力，店員回說「我們沒有薄荷巧克力，但我們可以做類似的飲料給你」，說完就做出粉紅奶可可。雖然是突發奇想的飲料，但卻有深奧的哲學，如果從外表看下層會是粉紅奶，上層是可可，喝的時候必須先從下層開始喝，你會感受到粉紅奶的甜，那就是跟人生一樣，就是幸福。但當你一直喝下去味道就會因為可可的緣故慢慢變苦，意思是人生不會一直甜蜜，必須有另一半的痛苦存在，喝完兩層之後攪一攪混在一起喝，那就是人生有甜有苦的滋味。

就像我們信任一個人，但最後事與願違，遇到假的紅色等於遇到痛苦。喝完是不是背痛了？

所以這杯飲料的名字就是「人民驚嚇之飲」，很符合泰國政治，隨時有驚嚇。對於泰國人來說，這陣子的攻治局勢就像追劇一樣，難怪泰國的電視劇越來越紅，因為我們生活就像是在戲劇裡一樣，正所謂「戲如人生、人生如戲」，不是嗎？

新詞介紹：

紅色 สีแดง「si-daeng」

黃色 สีเหลือง「si-lueang」

橘色 สีส้ม「si-som」

粉紅奶 นมเย็น「nom-yen」

薄荷 มิ้นท์「mint」

巧克力 ช็อคโกแลต「Chocolate」

可可 โกโก้「go-go」

咖啡 กาแฟ「ga-fae」

草莓 สตรอว์เบอร์รี 「Strawberry」= （做作）

不甜 ไม่หวาน「mai-wan」


●作者：泰華眼裡的泰國／台裔泰國人，長住於曼谷，平日教授泰語、翻譯泰劇，經營「泰華眼裡的泰國Taihua Lin」臉書粉絲團

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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