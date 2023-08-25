名家論壇》泰華眼裡的泰國／泰國的「飲料政治學」

我是廣告 請繼續往下閱讀
這些年來，泰國政局混亂，政變、示威、學運、新政黨崛起，近來最具影響力的政黨就是「前進黨」。「前進黨」的前身「未來前進黨」創辦人塔納通（Thanathon Chuengrungrueangkit）曾說：「因為沒有人代表我們，我才挺身而出」，意思就是說，為泰黨無法處理的事，就由年輕世代來處理，這也是他進入政壇的初衷。
未來前進黨的顏色是「橘色」，因為橘色是早晨的顏色，代表新的明天、新的未來。2020年，前進未來黨被軍政府解散，改了名字「前進黨」再出發。
前進黨在位於曼谷的中央黨部地下室開設咖啡廳／酒吧，白天是咖啡廳，讓大家可以在裡面聊天、暢談政治，晚上則是酒吧，販賣來自全國各地的特色酒品。
今年大選期間，前進黨的咖啡廳推出柳橙咖啡，當時快要投票了，前進黨主席兼總理候選人皮塔（Pita Limjaroenrat）爆紅，無論皮塔拿東西、用什麼、喝什麼，隔天就會秒殺，皮塔旋風可比Blackpink的Lisa在泰國，這樣說，讀者就能想像他有多紅！因為皮塔，前進黨的柳橙咖啡大賣，現在曼谷每一間咖啡廳都賣起了柳橙咖啡，柳橙咖啡成為泰國人的心頭紅，總而言之，皮塔愛的年輕人就愛。
同一時間，在今年大選排名第二的為泰黨也推出薄荷巧克力飲料，雖然不是大眾偏愛的飲料，但很有話題，大家也開始去嘗試薄荷巧克力飲料。
大選後，前進黨大獲全勝，與為泰黨聯手組成「八黨聯盟」，當時兩大政黨為了組閣關係如膠似漆，柳橙咖啡及薄荷巧克力飲料就成了代表雙方結盟的「友情之飲」。不過隨後的發展跌破大家眼鏡，前進黨組閣失敗後，為泰黨不只馬上變臉，拋棄了不久前還麻吉麻吉的盟友，更與軍方勢力合作，為泰黨的賽塔選上了總利、順利組閣，得票最多的前進黨則成為最大反對黨。戲劇化的政治發展激怒了前進黨廣大的年輕支持者，為泰黨的「薄荷巧克力飲料」成了「背叛之飲」。
民眾說，喝了「薄荷巧克力飲料」背會痛，暗諷為泰黨的「背刺行徑」。慘遭為泰黨背刺的前進黨，則推出新飲料：「粉紅奶可可」。
大家喝過粉紅奶嗎？除了泰奶，泰國人最愛的另一款飲料就是粉紅奶。
粉紅奶是用蛇皮果汁去泡的，原本的顏色是紅色，平常泡水喝會有淡淡的甜味，也能加蘇打水，喝起來更清爽，如果加了奶就變成了粉紅奶，粉紅奶很甜，用台灣人的標準就是全糖的十倍以上吧！
為什麼是「粉紅奶」？
首先，粉紅奶原本的顏色是紅色，因為加奶所以變粉色，就是「假紅色」的意思。第二個原因就是，很多人誤以為他的紅色是草莓，但其實它是蛇皮果！第三個原因是我個人猜想，就是因為很甜。泰文有一句「หวานเจี๊ยบ Wan-Jeab」用來形容「非常甜的東西」，後來被搞笑藝人拿來形容「很順利的做某件事情」，在政治的方面意指「違背自己說過的話的政治家」。
另外就是「草莓 Strawberry」在泰文裡是用來罵「做作的人」，它是從髒話進化來的，聽起來比較可愛。再次跟大家強調，粉紅奶是蛇皮果做的，所以是「假草莓」，又假又做作，真的是令人感到寒冷。
為什麼是可可而不是咖啡？我們要先來看它的泰文名「ประชาช็อค Pracha-Choc」，Pracha是人民的意思，Choc是Shock驚嚇，同時也是巧克力的意思。
這項飲料其實是店員的創意，有天客人問他們有沒有賣薄荷巧克力，店員回說「我們沒有薄荷巧克力，但我們可以做類似的飲料給你」，說完就做出粉紅奶可可。雖然是突發奇想的飲料，但卻有深奧的哲學，如果從外表看下層會是粉紅奶，上層是可可，喝的時候必須先從下層開始喝，你會感受到粉紅奶的甜，那就是跟人生一樣，就是幸福。但當你一直喝下去味道就會因為可可的緣故慢慢變苦，意思是人生不會一直甜蜜，必須有另一半的痛苦存在，喝完兩層之後攪一攪混在一起喝，那就是人生有甜有苦的滋味。
就像我們信任一個人，但最後事與願違，遇到假的紅色等於遇到痛苦。喝完是不是背痛了？
所以這杯飲料的名字就是「人民驚嚇之飲」，很符合泰國政治，隨時有驚嚇。對於泰國人來說，這陣子的攻治局勢就像追劇一樣，難怪泰國的電視劇越來越紅，因為我們生活就像是在戲劇裡一樣，正所謂「戲如人生、人生如戲」，不是嗎？
新詞介紹：
紅色 สีแดง「si-daeng」
黃色 สีเหลือง「si-lueang」
橘色 สีส้ม「si-som」
粉紅奶 นมเย็น「nom-yen」
薄荷 มิ้นท์「mint」
巧克力 ช็อคโกแลต「Chocolate」
可可 โกโก้「go-go」
咖啡 กาแฟ「ga-fae」
草莓 สตรอว์เบอร์รี 「Strawberry」= （做作）
不甜 ไม่หวาน「mai-wan」
●作者：泰華眼裡的泰國／台裔泰國人，長住於曼谷，平日教授泰語、翻譯泰劇，經營「泰華眼裡的泰國Taihua Lin」臉書粉絲團
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com