限4天！捐血送「西堤牛排5折券」 高雄捐250cc送馬達加斯加龍蝦
明天要捐血！王品旗下「西堤牛排」再次祭出「愛心5折券」響應公益，明（26）日起至8月29日共四天期間，至活動指定捐血站捐血，即可獲得限量西堤套餐5折券，如果是首捐族或捐500CC全血，再加贈西堤品牌保溫袋1個，每日限量50個。高雄則有捐血中心舉辦「捐血送龍蝦」的活動，只要捐250c.c.就送1隻小龍蝦，地點為高雄小港區中山國中，時間僅8月27日一天。
記者葉盛耀/綜合報導
王品集團提到，據台灣血液基金會網站顯示，目前全台血量庫存量仍有些吃緊，希望鼓勵民眾積極挽袖捐血。「西堤牛排」從2003年起連續20年響應捐血公益，累計募集超過20萬袋、5700萬CC熱血，是全台募血公益活動歷史最悠久的企業。
今年適逢王品集團滿30週年，目標募血3萬袋，「西堤牛排」再次提供2萬張「愛心5折券」，明（26）日起至8月29日共四天期間，至45個指定捐血點響應捐血，即可獲得1張5折券，到西堤享用牛排套餐半價優惠，每日限量，送完為止。如果是首捐族或者捐500CC全血，還可加贈西堤品牌保溫袋1個，每個捐血站每日限量50個。捐血地點請參考西堤牛排官網。
「西堤牛排」8月還推出為全台爸爸加菜，8/31之前到全台西堤用餐，消費單客經典套餐，對爸爸喊聲「金多蝦」，就能為爸爸主餐加菜價值168元的「爐烤串鮮蝦」一份。
高雄則有捐血中心舉辦「捐血送龍蝦」的活動，只要捐250c.c.就送1隻龍蝦，捐500c.c.送2隻。因為送龍蝦而引起高雄民眾瘋傳並質疑，主辦單位澄清，此為建設公司贊助的馬達加斯加龍蝦，每隻個頭不像波士頓龍蝦那麼大、約莫每隻6、7兩。數量有限，僅200隻，送完為止，就算沒搶到龍蝦，也將有襪子等小禮。地點為高雄小港區中山國中，僅8月27日一天，時間早上9:00。