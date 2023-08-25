比山道猴子更黑暗！男童心跳驟停CPR　媽滑手機冷血問「死了沒」

我是廣告 請繼續往下閱讀
在沒有工作、也沒有足夠金錢去照顧小孩的狀況下，那名少女卻選擇將這筆錢用來「改裝機車」，甚至不惜偷爸爸的手機進行遊戲加值。家人決定介入接手照顧小孩，她卻在情緒失控中攻擊父母，最後被送到急診。
第二個讓人心痛的案例，則是剛讀小一的女孩，遭到媽媽的前男友性侵，且不只一次，後來之所以鼓起勇氣通報學校老師，是因為小一女孩目睹弟弟，被媽媽前男友毒打到重傷昏迷。然而在急診驗傷過程中，媽媽卻是始終一臉不在乎的滑手機，挺著大肚子是現任男友的小孩，而重傷的兒子還在加護病房搶救。
第三個故事是從小患有腦性麻痺的小男孩，被社工在家中發現叫不醒，救護人員到場時心跳已停止。當送到急診急救、做CPR的同時，「我無法不注意到他汙穢的尿布和那長滿汙垢、長得離譜的指甲」。當孩子生命懸於一線時，小男孩媽媽卻漫不經心走進急救室，劈頭就問「死了沒？有什麼文件我簽一簽，我可以離開了嗎？」接著自顧自地滑手機、講電話，彷彿手機裡的世界，遠比孩子的生命要重要。
急診醫師說，這只是他今年遇到的一些案例，實際上，這種情況在社會角落每天都在上演。「這些故事反映了我們社會中某些暗角的現實，而這些真實的情境，比任何故事都更加令人心痛。比較起來山道猴子實在可愛許多。」