台中乳肉國小爆紅！校友超問號：這是我母校 真實校名找到了
怎麼有國小取名為「乳肉」？近日一位女網友在臉書分享照片，表示看到台中西屯某國小的名字招牌上寫著「乳肉國小」，離奇照片在網路上引起討論，不少人都不敢相信這間國小會這樣取名，由於網路上討論度非常高，該間國小的主任也出面回應，表示其實這是「永安」的隸書體才會造成誤會。
記者張嘉哲/綜合報導
一名女網友在臉書社團「葉曉梅私房小吃」貼出照片表示「怎麼看都像是乳肉國小」，只見貼出的照片，這間國小位於台中市西屯區，不過牌子上的校名不是使用常見的標楷體等書寫，所以看上次有些黏在一起，第一直覺會覺得是「乳肉國小」。
貼文曝光後，吸引超過1.2萬人按讚，不少網友全部笑翻表示「真的會看錯！所以到底是叫什麼？」、「我上次也有經過，跟我老公說：這間國小是乳肉國小耶！」、「我雖然每天上下班都會經過，還是覺得那是乳肉國小，原來不只我看錯哈哈哈」、「這是我爸的母校啦！永安國小吧？」、「這不是我的母校嗎.....怎麼會變乳肉國小啦哈哈哈」、「永安國小無誤，招牌是用隸書體寫的喔！」
而經過查證，原來這間被看錯的「乳肉國小」其實就是位於台中西屯的「永安國小」，是因為永安兩字採用隸書體撰寫，所以角度差別才會感覺是「乳肉」，但實際從正面看的話，還是可以看出「永安」兩字！
永安國小的學務主任朱秘誼也出面表示，是因為校內推行書法教育，字體採用隸書體，所以才會出現這種誤會，成為「乳肉國小」，不過接下來也不會將字體換回，想透過這種方式，讓大家認識書法的美。