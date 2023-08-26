《玩命關頭》韓哥訪台大兒醫！施景中洩他1暖舉 病童融化笑了
好萊塢影星姜成鎬（Sung Kang）以《玩命關頭》韓哥一角聞名，日前繼被粉絲捕捉到在台北街頭悠閒吃宵夜、逛超商後，近日他到台大兒童醫院協助義務拍片，宣導兒童重症醫療重要性，台大醫院婦產科醫師施景中也在臉書貼出韓哥在醫院的多張照片，直呼「韓哥真的是巨星，一舉手一投足，就可以讓週遭的人充滿歡樂，也讓生病的小孩露出笑容」。
記者張嘉哲/綜合報導
施景中在臉書上一連貼出6張韓哥的照片，表示「韓哥真的是傳奇，上次看網友分享，有粉絲在台北街頭看見他，他要粉絲等等，接著就進去早餐店買豆漿油條請粉絲，現在韓哥甩尾到台大兒醫，他義務來幫忙拍片宣導兒童重症醫療的重要性，他還買了許多車車，先詢問過護理師，可以探訪的病童才去偷偷加油打氣，但最嗨的應該是那一大群在兒醫待很久沒出去的媽媽們了，幾乎走到哪都引起尖叫」。
「他第一個探訪的是一個韓國病童，小女孩住醫院久了，似乎已經淡忘如何去歡笑。韓哥坐下來，親切的用韓語和母親及小朋友閒話家常，沒多久，小朋友開始融化了，先是用手比一個小愛心，再來舉起打點滴的雙臂比一個大愛心，同時用滿臉的笑容，回送給這個遠方來的全球巨星」。
施景中說「在兒癌病房，他也探望一些穩定一點的小朋友，有一位漂亮的小女生，雖然頭髮掉光了，但開心的笑著，牽著他的手，說要介紹她的朋友給韓哥認識，今天看到許多感人的一幕，可惜無法分享那小朋友最真切、笑意盈盈的臉龐，韓哥真的是巨星，一舉手一投足，就可以讓週遭的人充滿歡樂，讓身體有病痛的小孩也能開懷地笑，希望我也能像他一樣，將正面的力量傳給他人」。