房市／信義房屋傳授民俗月裝潢注意事項　動工免煩惱

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至於工程結束後，搬家入厝時機，挑選農民曆上宜「入宅」、「移徙」的吉日白天完成，因下午五點後屬陰，故習俗上建議在陽氣較盛的白天搬完；在入厝前若已經有床、沙發等大型家具遷入，則暫時不靠牆，待入厝時選擇吉時靠牆，象徵正式定位。
而入厝當天除了將家具就定位外，一般也會進行入厝儀式，包含淨屋、入宅、祭拜神明等三道程序：也就是事先將房子打掃乾淨、打開通風，準備米、鹽、艾草、沉香、檀香等淨宅物品放在家中。入宅則是口袋放紅包、錢幣，手持吉祥物，再由屋主或長輩帶領家人進門；最後依照平常家中習慣，朝瓦斯爐方向祭祀地基主，或可到附近土地公廟祭拜，祈求新居入住平安。
信義居家建議，以上習俗可依據不同人的信仰而信奉程度不同，若家中長輩有相同的觀念，可盡量遵照執行，避免裝修時遇到突發狀況被聯想在一起，處理上更為不便；實際上裝修只要掌握好民俗禁忌、了解幾個注意的事項後，裝修工期遇到鬼月也不用太擔心。信義居家提醒，除了習俗以外，挑選合格優質的裝修廠商尤為重要，建議可找尋信義居家嚴選的室內裝修廠商，除了可以依照客戶需求，調整工期安排，透過信譽優良的第三方單位協調媒合裝修上更有保障，讓後續的入住更為順順利利。