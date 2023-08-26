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全聯中元普渡廣告太猛！「3女滿臉遭畫口紅」震撼　60萬網友狂讚

▲近日全聯釋出中元普渡的系列廣告，沒想到引起網友熱烈討論，富有教育意義又有中元節元素，廣受好評。（圖/PX Channel）
▲近日全聯釋出中元普渡的系列廣告，沒想到引起網友熱烈討論，富有教育意義又有中元節元素，廣受好評。（圖/PX Channel）

記者張嘉哲/綜合報導

農曆7月是傳統的民俗月，通常大家都會在農曆7月15日（今年為國歷8月30日）來舉辦中元普渡大拜拜！根據過去經濟部統計，過去10年來，超市、量販店的中元普渡商機就超過300億元商機，因此每到這個節日，各家都會想盡辦法推出活動、貼出文宣、拍廣告來吸引顧客。然而，近日全聯釋出中元普渡的系列廣告，沒想到引起網友熱烈討論，直呼「全聯真的有點猛！」

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全聯日前在YouTube頻道「PX Channel」上傳最新影片，只見標題寫著「霸凌同儕篇」，三名學生妹走在走廊上有說有笑，其中一名女生就開口說「你們很壞欸！絆倒人家」並且出示手機說「我給你們看一張照片」，隨後兩個女生看了看後表示「哇！超醜還走光，趕快傳群組啦！」

而正當一位女生拿起口紅準備要補妝的時候，手突然不聽使喚的開始在臉上「塗鴉」，導致整張臉上都是口紅，而另外兩位女生原本還在嘲笑她，結果也開始做出一樣的動作，三個女生臉上塗滿口紅，畫面拉遠一看，才看到一名男鬼正用厭世的臉在看著他們，並且下標語「農曆七月，人在做不只天在看」。

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▲三位女同學因為霸凌其他人，遭到男鬼同學懲罰「畫口紅塗滿臉」。（圖/PX Channel）
影片曝光之後，吸引超過60萬人次觀看，不少人表示「超有教育意義！霸凌就是要受到懲罰」、「非常有創意的廣告，帶到中元節的氣氛，又教育霸凌的不正當性」、「每次全聯的廣告都超有創意，超好笑」、「全聯每年中元節廣告真的都有創意跟教育意義欸」、「同學演得很好，男鬼的厭世感更是大加分！」、「全聯這一系列中元節的廣告這個最恐怖，太成功了」。


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