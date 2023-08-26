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明星過勞差點沒命！泫雅曾高燒脫水昏倒　王心凌月跑56個行程真強

▲王心凌（右）透露1個月31天就有56個行程；泫雅也曾因為工作太滿掀起討論。（圖／王心凌、泫雅IG）
▲王心凌（右）透露1個月31天就有56個行程；泫雅也曾因為工作太滿掀起討論。（圖／王心凌、泫雅IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

藝人王心凌將於9月23日、24日在台北小巨蛋舉辦《Sugar High世界巡迴演唱會》，開唱倒數不到1個月，卻傳出她掛病號、動功能性內視鏡鼻竇手術，同時曝光王心凌8月的工作行程表，31天內就有56個行程，過勞程度可想而知；讓人聯想到不少明星也曾因為滿檔行程喘不過氣，南韓「性感小野馬」泫雅跑宣傳時，因過勞高燒不退，當眾脫水昏倒，嚇壞眾人。

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▲王心凌8月總計跑了56個工作行程，體力差點吃不消。（圖／王心凌IG）
▲王心凌8月總計跑了56個工作行程，體力差點吃不消。（圖／王心凌IG）
泫雅2007年隨女團Wonder Girls出道，但Wonder Girls在推出知名夯曲《Nobody》前，泫雅就因為長期慢性腸胃炎和頭暈等病痛所苦，最後因身體不適為由退團；直到2019年再組女團4Minute出道，4Minute一出道就走紅，作品《Hot Issue》、《VOLUME UP》、《What's Your Name？》傳唱度遍及海內外，成功奠定她們在南韓的女團地位。

泫雅是4Minute的人氣成員，公司看準名氣讓她SOLO出道，泫雅以性感之姿推出的個人作品《CHANGE》、《Bubble Pop！》果真打中市場；還讓她跟前知名男團BEAST成員張賢勝組男女雙人組合發行《Trouble Maker》，該曲是現今許多資深K-POP迷熟知的經典金曲。

▲泫雅出道16年來大突破，髮型短至耳上，也大方公開沒眉毛的模樣。（圖／泫雅IG）
▲泫雅曾是Wonder Girls、4Minute女團成員。（圖／泫雅IG）
事業一飛沖天的泫雅，代言、廣告因此接不完，行程也是一個接著一個跑，2013年5月，她就因為跑宣傳導致體力吃不消，高燒不退頻頻脫水最終當眾昏倒，泫雅緊急送醫後，醫生證實她是因工作緊湊，體力達到臨界點，好在健康無大礙，住院休養2天即可。粉絲因為公司的「過勞行程」感到不滿，紛紛斥責：「請停止無止盡的壓榨！」、「拜託讓藝人休息一下吧！」

事實上，南韓演藝圈競爭激烈、汰換率高，所以許多公司為了不讓旗下藝人被淘汰，經常塞滿各種行程提升曝光率，苦了眾明星紛紛賠上健康。

台灣演藝圈方面，王心凌將於9月重返小巨蛋開唱，她25日發文表示得到短暫假期，拍完1支MV後就能回家吃媽媽煮的飯菜，同時透露8月31天內，自己就56個工作行程，「打開我的行事曆，八月有31天，一共有56個行程，不同城市的演出，演唱會的會議、練舞、練團，還有固定的體能訓練健身、跳床、Zumba、Pilates，專輯錄音終於殺青，完成了一個公益廣告...」，她也因為滿檔的工作，抽不出時間去做功能性內視鏡鼻竇手術；如今手術順利結束，王心凌將會把完美的姿態，在台北小巨蛋呈現給歌迷，「想到即將和喜歡我的你們相見，每天都是滿滿的動力」。

▲王心凌將於9月23日、24日在台北小巨蛋舉辦《Sugar High世界巡迴演唱會》。（圖／王心凌IG）
▲王心凌將於9月23日、24日在台北小巨蛋舉辦《Sugar High世界巡迴演唱會》。（圖／王心凌IG）

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