明星過勞差點沒命！泫雅曾高燒脫水昏倒　王心凌月跑56個行程真強

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泫雅是4Minute的人氣成員，公司看準名氣讓她SOLO出道，泫雅以性感之姿推出的個人作品《CHANGE》、《Bubble Pop！》果真打中市場；還讓她跟前知名男團BEAST成員張賢勝組男女雙人組合發行《Trouble Maker》，該曲是現今許多資深K-POP迷熟知的經典金曲。
事業一飛沖天的泫雅，代言、廣告因此接不完，行程也是一個接著一個跑，2013年5月，她就因為跑宣傳導致體力吃不消，高燒不退頻頻脫水最終當眾昏倒，泫雅緊急送醫後，醫生證實她是因工作緊湊，體力達到臨界點，好在健康無大礙，住院休養2天即可。粉絲因為公司的「過勞行程」感到不滿，紛紛斥責：「請停止無止盡的壓榨！」、「拜託讓藝人休息一下吧！」
事實上，南韓演藝圈競爭激烈、汰換率高，所以許多公司為了不讓旗下藝人被淘汰，經常塞滿各種行程提升曝光率，苦了眾明星紛紛賠上健康。
台灣演藝圈方面，王心凌將於9月重返小巨蛋開唱，她25日發文表示得到短暫假期，拍完1支MV後就能回家吃媽媽煮的飯菜，同時透露8月31天內，自己就56個工作行程，「打開我的行事曆，八月有31天，一共有56個行程，不同城市的演出，演唱會的會議、練舞、練團，還有固定的體能訓練健身、跳床、Zumba、Pilates，專輯錄音終於殺青，完成了一個公益廣告...」，她也因為滿檔的工作，抽不出時間去做功能性內視鏡鼻竇手術；如今手術順利結束，王心凌將會把完美的姿態，在台北小巨蛋呈現給歌迷，「想到即將和喜歡我的你們相見，每天都是滿滿的動力」。