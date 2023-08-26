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台大證實PM2.5、溫濕度影響心血管健康　溫、濕度維持「這範圍」內最佳

台大證實PM2.5、溫濕度影響心血管健康　溫、濕度維持「這範圍」內最佳
台大證實PM2.5、溫濕度影響心血管健康　溫、濕度維持「這範圍」內最佳

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】過去許多研究多關注於PM2.5與肺部健康的關係，但今（2023）年台大醫院環境及職業醫學部主任蘇大成、台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處副研究員曹崇銘研究發現，PM2.5和溫度、濕度一樣都會對心血管健康產生影響。

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現在，全球都正面對極端氣候、空氣汙染等問題，在四季變化中民眾該如何保養心血管健康呢？蘇大成主任、曹崇銘副研究員依研究結果給予相關建議，也提醒台灣處於亞熱帶地區，生活在城市的民眾更要特別注意環境溫度、濕度、空氣汙染對心血管功能的影響。

隨溫度、濕度、PM2.5變化　心血管產生「這些」影響

台大醫院及台灣大學針對城市氣候溫度、相對濕度和PM2.5空氣污染的季節性變化對心血管健康效益進行相關研究，研究成果已發表於Ecotoxicology and Environmental Safety期刊。

研究團隊共招募了台北市 86 名上班族進行實驗，平均年齡為43歲。研究發現，環境溫度、濕度和PM2.5會對心血管功能產生以下影響：

  • 氣溫：
氣溫增加會降低手臂收縮壓及舒張壓、中心動脈收縮壓及舒張壓、左心室最大負荷。環境溫度每上升1℃，人體手臂收縮壓下降0.66 mmHg、舒張壓下降0.61 mmHg、中心動脈收縮壓下降0.62mmHg、舒張壓下降0.59 mmHg、左心室最大負荷皆顯著下降。

  • 濕度：
相對濕度增加會降低手臂舒張壓、中心動脈舒張壓，並增加心率及心輸出量。相對濕度每增加1%，手臂舒張壓下降0.5 mmHg、中心動脈舒張壓下降0.58 mmHg、心率增加0.92 次／分鐘、心臟輸出量增加70.02 毫升／分鐘。

這是因為潮濕天氣裡，汗水蒸發較慢，會讓身體核心溫度持續升高，身體為了散熱，血管會舒張，使血壓降低，而心臟必須提高心率及心臟輸出量，才能更快將血液輸送到身體（例如皮膚周圍毛細血管），以控制身體的核心溫度平衡。

  • 環境細懸浮微粒（PM2.5）：
PM2.5增加會增加手臂舒張壓、中心動脈舒張壓，並減少心率、心臟輸出量。其中，PM2.5顯著影響血壓，每增加1μg/m3，手臂舒張壓增加 0.36 mmHg、中心動脈舒張壓增加0.45 mmHg。

四季變化如何應對？　溫溼度最佳範圍在哪？

研究結果顯示，PM2.5空氣污染可能會增加城市上班族的心血管併發症。而研究中也提到，春季PM2.5平均濃度（29.26 μg/m3）高於其他季節。因此，民眾應特別注意空氣品質，避免健康受到影響。

至於，四季溫度、濕度對健康的影響，曹崇銘副研究員說明，冬季平均氣溫（16.95±2.98℃）顯著低於春、夏、秋季，與其他季節相比，冬季手臂收縮壓和舒張壓、中心動脈收縮壓及舒張壓顯著升高，但是心率、心搏輸出量、心臟輸出量是降低的。

曹崇銘副研究員提到，研究也發現冬季主動脈血管硬度增加、全身血管阻力增加，而2019年相關研究中也發現，受測者總膽固醇、低密度膽固醇濃度、白血球及紅血球細胞數量及發炎指標、人體收縮壓和舒張壓，以及中心動脈收縮壓及舒張壓在冬季顯著高於夏季。

這表示冬天心臟血管負擔增加，是一個好發心血管疾病的季節，這與一般觀察到的情況一樣。不過，濕度、溫度的高低變化都會使血壓、心率等跟著產生變化，太高或太低對心血管健康都會產生影響。

因此，蘇大成主任建議，夏天應將室內溫度控制在23度至27、28度間，在冬天則建議不要低於18度。至於濕度的部分，曹崇銘副研究員提到，從研究數據中發現，濕度在74%以上就有心臟血管的影響出現，不過每個人的濕度、溫度調控能力不同，民眾可以用除濕機、冷氣等調整至自覺最舒適的環境。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59034

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