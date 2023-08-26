中元普渡「三牲買現成」！婆婆狂罵新手媳　還打去娘家酸：沒教好

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從訊息截圖可見，一大早8點婆婆先傳了長輩圖，下一秒立刻關心詢問「今天是不是要拜拜，有準備了嗎？」接著又追問媳婦準備了什麼，並要求先將供品擺給她看看，「要不然擺錯會鄰居笑，我沒把妳教好。」媳婦發出一張澎派、用心準備的供品照片，有零食、水果、飲料、泡麵及三牲，相當齊全，沒想到竟招來婆婆劈頭連珠炮大罵。
「三牲怎麼沒有自己煮？怎麼偷懶買外面的？你沒有準備罐頭醬瓜麵筋那些東西嗎？你媽媽沒教過你嗎？第一年拜還是用心一點的好。」等不及媳婦回覆，婆婆又打電話來，講了12分鐘加強教育，在電話中開酸媳婦沒有拜拜常識，連一年一次的中元普渡也要偷懶。
婆婆還另開戰場，抱怨媳婦每天晚下班，沒有煮飯給兒子吃，只買外食很沒營養、不健康。並以自己為例，提到過去普渡都是親手準備自己煮，晚餐時間到了，永遠是一整桌飯菜煮好伺候著。
原PO表示能理解婆婆心疼兒子的心情，但沒想到婆婆在掛電話後，竟接著打給娘家媽媽，「怪我媽說沒教好我，教育很失敗，什麼都不會做又偷懶。」媽媽只得安撫婆婆，並語帶哽咽要女兒多跟婆婆學。原PO無奈說，「我現在不知道該怎麼面對婆婆，跟老公說老公也沒有反應。」
貼文一出立刻炸鍋，不只留言區刷一排驚世媳婦，連人夫都看不下去，風向一面倒狂罵：「直接打給娘家，這婚還要不要繼續」、「敢打給娘家媽媽就是地雷」、「批評我可以，扯到原生家庭我會生氣」、「是我就不拜了，你婆婆超沒禮貌沒家教」。
還有人撂下狠話，要原PO「還沒生就快逃」，並認為現代社會不如以往，鄰居哪有空看別人拜什麼，有準備就阿彌陀佛了，並一致將矛頭指向老公，「老公沒有任何表示是最糟糕的」。