全台通路激省／超商咖啡、全聯衛生紙「買1送1」　巨無霸可樂29元

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可口可樂／雪碧汽水；黑松沙士／原味／加鹽；百事可樂，2000ml／瓶，單瓶31元，任2瓶58元，平均29元
美吾髮，漢方賦黑逆齡洗髮精／潤髮乳，540ml／瓶，單瓶399元買1送1，平均200元／瓶
爭鮮黃金甜玉米粒，340g X 3入／組，單組139元買1送1，平均70元／組
蒲公英綠茶3層抽取式衛生紙，100抽 X 10包／串，單串240元買1送1，平均122元／串。
8月26日、27日限定，全店日用品單筆滿499元，現折50元
🟡好市多．即起至8月27日
好自在液體衛生棉，24cmＸ36片入，原價349元，特價289元（折60元）
好自在液體衛生棉，24cmＸ32片入，原價299元，特價229元（折50元）
純在柳丁百香金萱茶，1.2公升Ｘ2瓶，原價225元，特價175元（折50元）
🟡家樂福．即起至8月30日
西雅圖極品深焙咖啡／深焙濾掛系列，原價208元買1送1，平均104元
寶格瑞冰棒系列，原價175元買1送1，平均單盒88元
妙管家有酵洗衣精補充包系列，原價98元買1送1，平均49元
🟡大潤發．即起至8月29日
消費單筆滿2,000元，享9折現金抵用券
味全超優質牛奶，蘋果／巧克力／原味，936毫升／盒，原價59元買2送1，平均單瓶39元
悅氏油切綠茶，550毫升Ｘ4瓶，原價110元，特價60元。
🟡愛買．即起至8月30日
中興米，履歷無米洗，1.5kg／包，原價169元買1送1，平均85元
舒潔面紙系列／紙手帕／迪士尼袖面／濕式衛生紙，原價98元買1送1，平均49元
🟡7-11．即起至8月29日
瑞穗鮮乳紅豆雪糕，原價45元／件，特價4件120元
杜老爺玉井情人果大脆冰棒，原價25元／件，特價7件100元
UCD赤濃醇黑咖啡185ml，原價35元／件，買1送1
開啟OPEN POINT遊樂場、7-11 LINE官方帳號，點選進入活動頁開始測驗，天天抽現煮咖啡、現萃茶買1送1券
🟡全家．即起至8月27日
特大杯美式（原價80元／杯、冰熱不限）、大杯鮮露醇奶茶（原價55元／杯）買1送1
可口可樂 435ml（原價29元／瓶）、牧場直送牛奶雪糕（原價40元）、仙草飲 520ml（原價30元）、天然水2.2L（原價35元）買1送1
🟡萊爾富．即起至8月27日（結帳憑LINE官帳活動條碼享優惠）
特大杯冰檸檬風味美式，原價75／杯，買1送1
森永紅豆牛奶糖雪糕，原價38元買1送1，平均19元
桂冠冰菓室花生金萱雪糕，原價50元買1送1，平均25元