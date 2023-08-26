6大速食假日優惠！「肯德基、麥當勞」都買1送1　達美樂披薩77元

全台通路激省／超商咖啡、全聯衛生紙「買1送1」　巨無霸可樂29元

▲全聯中元節檔期最後衝刺，抽取式衛生紙買1送1外，巨無霸瓶可樂下殺最低價29元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯中元節檔期最後衝刺，抽取式衛生紙買1送1外，巨無霸瓶可樂下殺最低價29元。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

中元節普渡檔期進入倒數！各通路祭出最低優惠，除了4大超商假日咖啡優惠外，全聯有快樂水可口可樂2L巨無霸瓶，下殺最低價單瓶29元，還有衛生紙也有買1送1優惠；好市多最夯的液體衛生棉也有最高60元折扣；7-11咖啡買1送1抽獎活動，一路到8月29日鬼門開之前，咖啡控可千萬別錯過！

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🟡全聯．即起至8月30日
可口可樂／雪碧汽水；黑松沙士／原味／加鹽；百事可樂，2000ml／瓶，單瓶31元，任2瓶58元，平均29元

美吾髮，漢方賦黑逆齡洗髮精／潤髮乳，540ml／瓶，單瓶399元買1送1，平均200元／瓶

爭鮮黃金甜玉米粒，340g X 3入／組，單組139元買1送1，平均70元／組

蒲公英綠茶3層抽取式衛生紙，100抽 X 10包／串，單串240元買1送1，平均122元／串。

8月26日、27日限定，全店日用品單筆滿499元，現折50元

▲全聯中元節檔期最後衝刺，抽取式衛生紙買1送1外，巨無霸瓶可樂下殺最低價29元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯中元節檔期最後衝刺，抽取式衛生紙買1送1外，巨無霸瓶可樂下殺最低價29元。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡好市多．即起至8月27日
好自在液體衛生棉，24cmＸ36片入，原價349元，特價289元（折60元）

好自在液體衛生棉，24cmＸ32片入，原價299元，特價229元（折50元）

純在柳丁百香金萱茶，1.2公升Ｘ2瓶，原價225元，特價175元（折50元）

🟡家樂福．即起至8月30日
西雅圖極品深焙咖啡／深焙濾掛系列，原價208元買1送1，平均104元

寶格瑞冰棒系列，原價175元買1送1，平均單盒88元

妙管家有酵洗衣精補充包系列，原價98元買1送1，平均49元

🟡大潤發．即起至8月29日

消費單筆滿2,000元，享9折現金抵用券

味全超優質牛奶，蘋果／巧克力／原味，936毫升／盒，原價59元買2送1，平均單瓶39元

悅氏油切綠茶，550毫升Ｘ4瓶，原價110元，特價60元。

🟡愛買．即起至8月30日
中興米，履歷無米洗，1.5kg／包，原價169元買1送1，平均85元

舒潔面紙系列／紙手帕／迪士尼袖面／濕式衛生紙，原價98元買1送1，平均49元

🟡7-11．即起至8月29日
瑞穗鮮乳紅豆雪糕，原價45元／件，特價4件120元

杜老爺玉井情人果大脆冰棒，原價25元／件，特價7件100元

UCD赤濃醇黑咖啡185ml，原價35元／件，買1送1

開啟OPEN POINT遊樂場、7-11 LINE官方帳號，點選進入活動頁開始測驗，天天抽現煮咖啡、現萃茶買1送1券

▲7-11遊樂場天天抽咖啡買1送1券。（圖／截取自APP）
▲7-11遊樂場天天抽咖啡買1送1券。（圖／截取自APP）
🟡全家．即起至8月27日

特大杯美式（原價80元／杯、冰熱不限）、大杯鮮露醇奶茶（原價55元／杯）買1送1

可口可樂 435ml（原價29元／瓶）、牧場直送牛奶雪糕（原價40元）、仙草飲 520ml（原價30元）、天然水2.2L（原價35元）買1送1

🟡萊爾富．即起至8月27日（結帳憑LINE官帳活動條碼享優惠
特大杯冰檸檬風味美式，原價75／杯，買1送1

森永紅豆牛奶糖雪糕，原價38元買1送1，平均19元

桂冠冰菓室花生金萱雪糕，原價50元買1送1，平均25元

▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）

4大超商假日咖啡優惠！全家「特大」美式35元　7-11拿鐵有買1送1

全聯中元節倒數加碼！零食、日用品買1送1　連4天延長營業時間

假日要吃冰！7-11今起寶可夢霜淇淋買1送1　桶裝冰淇淋、冰棒半價

今起提神快衝！7-11拿鐵28元、美式23元開喝　全家咖啡也買1送1

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