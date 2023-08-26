鐘沛君嗆爆賴品妤！「臉書被灌爆」大翻車 朱學恒突然復出眾傻眼
民進黨立委賴品妤日前在躲避記者追問時意外摔倒，究竟是記者推擠造成還是自己被腳架絆倒，其實至今都沒有任何影片可以「完整證實」，雙方都是各說各話進行提告。然而就在大家一片討論之際，國民黨議員鍾沛君在臉書發表文章談論此事，痛批賴品妤是「假摔仔」，讓大批網友超級傻眼，直言「誰都可以評論....就真的只有妳不能這樣罵同為女性的立委」。
記者張嘉哲/綜合報導
鐘沛君日前在臉書上發文指出「賴品妤，妳個假摔仔，好了啦！說穿了，就是賴品妤無法回應記者追問，為什麼女兒在台灣反服貿，收割政治紅利，爸爸卻搞服貿協會，發兩岸財。妳不答，記者就只好問，雲豹公主跑得快，記者只能追的更快，結果，賴品妤急了，就在眾目睽睽之下上演碰瓷假摔，誣賴記者推她，還火速發了臉書討拍，整個一條龍造謠，手段未免太低級」。
鐘沛君後來又表示「民進黨的朋友們，完全意識到賴品妤將成為大選破口，因爲她一舉具備了過去民進黨攻擊政敵的所有元素，假摔就是假摔，沒人推她就是沒有，賴品妤本人也三度改口，可以由社會公評，但請賴品妤先跟自己第一時間誣指推她的記者道歉，至於那些將完全不相干的朱學恒性騷連結賴品妤假摔，留言洗版的精妙邏輯，我只佩服綠營的團結與義氣，受教了」。
而每篇貼文，鐘沛君都被網友灌爆，認為她不應該這樣砲打同樣有觀女生身體自主權的議題，「當初妳爆出事件時候，大家有說你造假嗎？你現在這樣真的很不妥」、「認真說不是跳腳，是在告訴你人生為人，是有一條底線在的，祝福妳」、「妳終將自己承擔所有業力引爆」、「徐巧芯摔的更假，就沒看你們藍營說說話了」、「女人何苦為難女人，翻車了」。
另外，也有人發現朱學恒近日臉書復甦，就立刻跟著砲打賴品妤，讓不少人也狂酸「朱大復出的第一戰就是跟議座一起打出漂亮的組合拳，真是太感動了！」、「摁！看到你這個發文，難怪朱學恒可以出來說嘴了」、「以後歡迎各大記者貼身採訪鍾沛君議員」；而也有部分支持者則認為「兩碼子事情，性騷跟演戲根本不同吧，支持鍾沛君」。